Ola de frío extremo en Canadá congela parcialmente las Cataratas del Niágara

Una gélida masa de aire polar mantiene en alerta a más de 30 estados en EE. UU. y gran parte del territorio canadiense, con sensaciones térmicas que han descendido hasta los -55 °C en zonas críticas. Este fenómeno meteorológico no solo ha dejado imágenes impactantes, como la congelación parcial de las Cataratas del Niágara, sino que también ha provocado una emergencia humanitaria y logística que afecta a millones de personas.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 11 fallecimientos vinculados a este temporal invernal, que azota a una población estimada de 250 millones de habitantes en toda la región.

Fotografía del 25 de enero de 2026 de tranvías que transitan por el centro de Toronto (Canadá). EFE

El espectáculo visual del Niágara bajo cero

Pese al peligro de las temperaturas extremas, cientos de turistas han llegado hasta Niagara Falls para documentar un paisaje inusual. Las fotografías y videos viralizados muestran el río Niágara cubierto por una sólida capa de hielo, donde apenas se perciben pequeñas corrientes de agua que fluyen como "venas" entre las estructuras congeladas. Aunque la caída de la cascada persiste, lo hace arrastrando grandes fragmentos de hielo, creando una atmósfera de parálisis casi total en uno de los puntos turísticos más importantes del mundo.

Pese al frío extremo, turistas acuden a Niagara Falls para captar su paisaje casi completamente congelado. Foto: EFE

Caos en el transporte y colapso logístico

El impacto de la ola polar se ha sentido con especial fuerza en la infraestructura de transporte. Air Canada, la principal aerolínea del país, informó de masivas cancelaciones y demoras en los centros de conexión de Montreal y Toronto, problemas que se replicaron en aeropuertos de Quebec y Halifax. El congelamiento de pistas y equipos ha obligado a miles de pasajeros a enfrentar esperas prolongadas en las terminales, mientras las aerolíneas intentan normalizar sus itinerarios bajo nevadas intensas.

Emergencia social ante el frío histórico

Más allá del espectáculo visual y los retrasos en viajes, la prioridad de las autoridades se centra en la protección de los más vulnerables. En ciudades como Toronto y Hamilton, los centros de acogida para personas en situación de calle operan a su máxima capacidad. Ante el riesgo de muerte por hipotermia, las administraciones municipales han emitido órdenes estrictas para que ningún refugio rechace a ciudadanos, buscando evitar que la cifra de víctimas siga en aumento.

Según los registros históricos, un congelamiento total de las Cataratas del Niágara es un evento extremadamente raro; la única vez que el flujo de agua se detuvo por completo fue en marzo de 1848, debido a un bloqueo de hielo en el lago Erie. Sin embargo, con el pronóstico de que el frío persistirá durante varios días, la región permanece en estado de máxima precaución tanto por la seguridad vial como por el bienestar de la población

