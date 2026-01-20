Peligrosa tormenta invernal azotará a EE.UU., es probable que libere hielo y nieve

Una poderosa tormenta invernal provocará nieve, hielo y frío extremo en gran parte del este de Estados Unidos

Referencial. Vehículos avanzan con dificultad entre la intensa nevada, mientras una tormenta invernal amenaza con hielo y condiciones peligrosas en EE.UU.

Una intensa tormenta invernal, considerada la más severa de la temporada, afectará en los próximos días a gran parte del este de Estados Unidos. El fenómeno estará acompañado por una fuerte irrupción de aire ártico que traerá consigo las temperaturas más bajas registradas hasta ahora en este invierno.

El Centro de Predicciones Meteorológicas advirtió este martes 20 de enero, que un sistema de gran alcance generará nevadas significativas, aguanieve y lluvias heladas peligrosas desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del sur y centro-sur a partir del viernes 23 de enero, para luego desplazarse hacia la costa este durante el fin de semana.

De acuerdo con los pronósticos, la tormenta comenzará a fortalecerse el viernes en la región de las Llanuras. Las condiciones invernales podrían extenderse por más de 1.600 kilómetros, abarcando desde Oklahoma y el norte de Texas hasta Carolina del Norte y Virginia para la noche del sábado.

Riesgo de afectaciones en transporte y servicios

Se anticipan serias complicaciones en el tránsito terrestre y aéreo en una amplia franja del país, que va desde el centro y sur de las Llanuras hasta la costa este. La mayor preocupación radica en la posibilidad de lluvias heladas, que podrían generar acumulaciones de hielo peligrosas y, en el peor escenario, paralizar completamente los desplazamientos.

Incluso una capa de hielo de apenas 0,5 a 1,25 centímetros puede ser suficiente para provocar la caída de árboles y tendidos eléctricos. Las zonas con mayor probabilidad de acumulación incluyen el norte y este de Texas, el valle bajo del Mississippi, el norte de Georgia y sectores de las Carolinas. En estas áreas, el transporte podría verse gravemente afectado, incluso con niveles moderados de congelamiento.

Más al norte de la franja de hielo, se espera que las nevadas superen los 15 centímetros en una extensa área que podría ir desde Oklahoma hasta el Atlántico medio.

El sistema invernal comenzará a impactar el viernes 23 de enero, y se prolongará durante el fin de semana, afectando especialmente al sur del país, los valles del Mississippi y Ohio, y la región del Atlántico medio. En algunas zonas costeras del este, la nieve podría persistir incluso hasta el lunes 26 de enero, dependiendo de la rapidez con la que la tormenta se aleje hacia el océano.

Pronósticos aún con margen de incertidumbre

Pese a los modelos meteorológicos actuales, los especialistas advierten que todavía existe incertidumbre sobre la trayectoria exacta de la tormenta y su interacción con la masa de aire frío. Estos factores serán determinantes para definir las cantidades finales de nieve y hielo en cada localidad, por lo que los detalles se irán precisando en los próximos días.

Lo que sí parece confirmado es la llegada de un episodio de frío extremo que afectará a millones de personas. Además, las bajas temperaturas impedirán que la nieve y el hielo acumulados se derritan rápidamente, por lo que las consecuencias podrían extenderse hasta inicios de la próxima semana en las regiones más golpeadas.

