Media Europa colapsada por la nieve: vuelos cancelados y atascos kilométricos

Nuevo temporal amenaza con más nieve, mientras Hungría sufre su peor nevada en 14 años; 15.000 aislados en Serbia y Bosnia

Media Europa está este miércoles, 7 de enero de 2026, colapsada por la nieve, con cientos de vuelos cancelados, miles de pasajeros varados y problemas en las comunicaciones terrestres con atascos kilométricos, y un nuevo temporalpodría complicar la situación a partir de mañana.

Aeropuertos de París, Bruselas o Ámsterdam han tenido que suspender cientos de vuelos, hay miles de kilómetros de atascos acumulados, cancelaciones de trenes y autocares y 15.000 personas sin electricidad y completamente aisladas en Serbia y Bosnia-Herzegovina.

Atascos kilométricos y vuelos cancelados

El norte y el noroeste de Francia vive este miércoles un episodio de nieve, con espesores en términos generales de entre cinco y ocho centímetros que han provocado atascos interminables con más de 1.600 kilómetros acumulados esta mañana, además de la supresión de unos 140 vuelos en París, en los aeropuertos Roissy Charles de Gaulle y Orly.

Además, en el área metropolitana de París esta suspendida la mañana la circulación de autobuses urbanos y el servicio de transporte público Ile de France Mobilités pedía a los viajeros que verificaran antes de salir de casa si van a poder encontrar medios para desplazarse.

Funcionan con normalidad los metros, los trenes de cercanías y los tranvías.

Los aliados de Kiev prometen garantías "vinculantes" para la seguridad de Ucrania Leer más

París y sus alrededores han activado el nivel 3 del Plan de Nieve y Hielo, que incluye un límite de velocidad de 70 km/h y la suspensión del transporte escolar en las afueras, y restricciones similares se han aplicado al oeste de Francia.

En el aeropuerto internacional de Bruselas se han cancelado 40 vuelos y la nieve ha provocado también la detención del tráfico ferroviario entre Bélgica y Países Bajos y graves atascos en las carreteras.

Se prevé que hoy caigan entre 3 y 6 centímetros de nieve, que ha causado grandes atascos en las carreteras de Flandes (norte del país), y en zonas de Bruselas (centro) y Valonia (sur). Los medios belgas estiman que las filas de vehículos ralentizados en las vías nacionales superan los 800 kilómetros.

El temporal también ha obligado a detener el tráfico ferroviario en la frontera con Países Bajos, debido a la nieve que hay en ese país, según informa el operador belga Infrabel.

Más de 800 vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Schiphol, el principal aeródromo de Ámsterdam, fueron cancelados este miércoles como consecuencia del temporal de nieve y fuertes vientos, que obligó a más de 1.000 viajeros a pasar la noche en sus instalaciones.

Además de las complicaciones en el tráfico aéreo, el país registró numerosas cancelaciones y retrasos en el transporte ferroviario, con la interrupción de los trenes que circulan entre Países Bajos y Londres y París.

Llega a España la borrasca Goretti con una ciclogénesis explosiva que provocará un temporal marítimo en el norte.https://t.co/rzpqvplEAH pic.twitter.com/57BdGEmRbE — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 7, 2026

También se produjeron largas retenciones en las carreteras holandesas, con atascos de hasta 700 kilómetros, un volumen que no se registraba en la mañana de un miércoles desde 1999, según medios holandeses.

En el norte de Escocia llevan cerradas desde el lunes cientos de escuelas, sobre todo en el condado escocés de Aberdeenshire (noroeste), y el Ayuntamiento ha advertido de que hay probabilidades que algunas comunidades rurales queden aisladas por la nieve, así como la posibilidad de cortes de electricidad.

La Oficina de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés), ha emitido una alerta meteorológica por una ola de frío hoy en Escocia y norte de Inglaterra, donde se espera una caída de nieve de hasta diez centímetros. La entrada de la tormenta Goretti puede provocar fuertes nevadas entre este jueves y el viernes.

Las nevadas más copiosas de los últimos años

50 millones de barriles: Trump anuncia envío de petróleo venezolano a EE.UU. Leer más

Las nevadas que llevan cayendo en Hungría desde hace días han sido las más copiosas de casi los últimos 14 años, y en varias localidades se han acumulado hasta 40 centímetros de nieve, provocando atrasos en el transporte ferroviario y urbano, informan este miércoles los medios locales.

En las últimas 24 horas, el Servicio Nacional de Emergencias Médicas (OMSZ) ha realizado un número récord de 4.690 intervenciones en todo el país, en muchos casos fracturas por resbalones.

Además, el aeropuerto internacional Liszt Ferenc informó de que las nevadas han provocado la cancelación de vuelos a Londres, París y Amsterdam y hay varias autopistas del país con atascos, muchas líneas de transporte urbano han dejado de funcionar temporalmente y los trenes también se han visto afectados.

Unas 15.000 personas del centro de Serbia y Bosnia-Herzegovina están desde hace varios días sin electricidad, teléfono o agua debido a los daños causados por las copiosas nevadas -han caído ya 40 centímetros-, que este miércoles están provocando también problemas en el transporte por ferrocarril y carretera.

Las autoridades de las regiones de Zvornik y Foca, en el este de Bosnia, y en varios puntos del oeste de Serbia han declarado el estado de emergencia debido al riesgo de que se desborde el río Drina.

Y la nieve ha causado un caos en las carreteras de Croacia, cuyas autoridades han cerrado la carretera A1, que une la capital, Zagreb, con la ciudad costera de Split, debido a fuertes borrascas de viento y nieve; varias líneas de tren a lo largo del país han tenido que ser suspendidas.

También los medios de Eslovenia informan de dificultades de tráfico en diversas partes del país y que el aeropuerto de Brnik aeropuerto, a 25 kilómetros de Liubliana, está cerrado desde ayer por acumulación de hielo.

Nieve y frío en Italia

Italia continúa este martes afectada por la climatología adversa en buena parte del país, especialmente en el centro y el norte, donde la nieve ha provocado cortes en la autopista A1, el cierre de escuelas en varias regiones y el desbordamiento del río Aniene a su paso por Roma tras fuertes lluvias.

BYD y Mobil lanzan aceites de motor exclusivos para vehículos híbridos enchufables Leer más

En regiones como Toscana (centro), Marcas (centro) y Emilia-Romaña (norte), numerosos centros educativos han suspendido las clases ante el riesgo de hielo y nevadas, en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas tras varios días de precipitaciones generalizadas.

RELACIONADAS Una ola de frío azota Europa y deja cinco muertos por nevada en Francia

Las intensas nevadas registradas en las últimas horas obligaron a cortar tramos de autopistas y afectaron al transporte ferroviario, con la suspensión del servicio de trenes en el centro-norte entre Marradi y Borgo San Lorenzo.

En Roma, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Aniene en la zona de Tiburtino, donde varias calles quedaron inundadas, con vehículos anegados y un colapso de la circulación registrado en la tarde del martes.

Además, las autoridades mantienen bajo vigilancia el río Tíber y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, aunque no se esperan precipitaciones en la capital durante la jornada de hoy.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!