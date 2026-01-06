¿María Corina Machado le ofreció su Nobel de Paz a Donald Trump?

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sorprendió este lunes 5 de enero de 2026 al afirmar que estaría dispuesta a entregar su galardón al presidente estadounidense Donald Trump, en reconocimiento a lo que calificó como un “paso histórico” hacia la transición democrática en Venezuela tras la captura del mandatario Nicolás Maduro.

En una entrevista con la cadena Fox News, Machado aseguró que “el pueblo de Venezuela”, al que atribuyó el mérito del Nobel de la Paz que recibió, “desea ciertamente entregárselo a él y compartirlo con él”, en alusión a Trump.

La dirigente opositora sostuvo que la operación militar estadounidense que derivó en la detención de Maduro fue “un paso enorme hacia la democracia”.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones e incertidumbre política, luego de que Trump pareciera relegar a Machado del proceso de transición y expresara dudas sobre su capacidad para liderar el país.

El mandatario estadounidense ha manifestado, en cambio, su disposición a trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, siempre que se cumplan los objetivos estratégicos de Washington, entre ellos la reapertura del sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses.

#INFOGRAFÍA | ¿Cuántos venezolanos refugiados y migrantes hay en el mundo?



Casi siete millones están repartidos en el continente americano, con Colombia como el principal país receptor.



➡️Si quieres publicar este contenido, puedes acceder a él aquí: https://t.co/f2rcOywn1m pic.twitter.com/p12Z7jpbki — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 5, 2026

Carece de respaldo

Machado, que prometió regresar a Venezuela “lo antes posible”, arremetió duramente contra Rodríguez, a quien acusó de ser una de las principales responsables de “la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en el país.

La dirigente opositora afirmó además que Rodríguez carece de respaldo popular y aseguró que, en unas elecciones libres, la oposición obtendría “más del 90 % de los votos”.

Pese a su elogio público a Trump, Machado reconoció que no ha hablado con el presidente estadounidense desde el pasado 10 de octubre, lo que deja en el aire si su ofrecimiento del Nobel es un gesto simbólico de gratitud o una señal política dirigida a recuperar protagonismo en la compleja transición venezolana.

