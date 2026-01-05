Venezuela: Disparos y detonaciones causan alarma cerca del Palacio de Miraflores

Las detonaciones han causado temor entre los habitantes del sector

En la noche del lunes 5 de enero de 2026, habitantes de Caracas, en Venezuela reportaron intensos tiroteos y detonaciones en los exteriores del Palacio de Miraflores. Aunque las causas aún son desconocidas, se sospecha que varios drones habrían sobrevolado el palacio presidencial, lo que generó una respuesta armada.

El incidente causó pánico entre los residentes de la capital venezolana.

RELACIONADAS La Superintendencia de Compañías responde a Granasa

Mario Godoy repartió culpas en el Pleno de la Asamblea, menos las de su exdirector Leer más

#Atención | A esta hora, se reporta un intenso tiroteo en inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/sxdcyMQiFh — Revista Semana (@RevistaSemana) January 6, 2026

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró hoy como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

Noticia en desarrollo...

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO