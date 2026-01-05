La Superintendencia de Compañías responde a Granasa

El organismo afirma que hace un control permanente; llama la atención el contexto y el tiempo en el que actúa en este caso

Este 5 de enero del 2026, la Superintendencia de Compañías difundió un comunicado en relación a la alerta de Gráficos Nacionales (GRANASA S.A.), casa editorial de EXPRESO y EXTRA, ya que se intentaría acceder al 40 % de sus acciones. El organismo señaló que es un organismo autónomo y técnico que, por mandato constitucional y legal, supervisa y controla la organización, funcionamiento y disolución de las compañías sujetas a su vigilancia.

El control que realiza esta Superintendencia se rige estrictamente por criterios técnicos y por el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y doctrinas, razón la que rechaza, de manera categórica, cualquier opinión o señalamiento que pretenda poner en entredicho su autonomía, objetividad y legalidad de su accionar".

Entre otros asuntos, señaló la Superintendencia, se encargan "permanentemente de controlar los procesos de disolución y liquidación".

Además, la Superintendencia dijo que "se abstendrá de emitir pronunciamientos oficiales por medios de comunicación respecto de procesos de control en trámite, ya que se lo hará en instancias que corresponden y cuyas resoluciones serán notificadas a las sociedades controladas".

Gráficos Nacionales S.A. respondió hoy, 5 de enero del 2026, al oficio SCVS-INC-DNASD-2025-00223595-O del 29 de diciembre del 2025 en el que informa a la empresa que no encontró la "trazabilidad" del traspaso de acciones de la empresa Veranera, en proceso de liquidación, a Ingrid Martínez Leisker, por lo que le dispone regresar esas acciones en posesión de Martínez a Veranera.

Lo que dice GRANASA

En la respuesta, firmada por Eduardo Carmigniani, procurador judicial de GRANASA, concluye que el oficio de la Superintendencia "pretende que el representante legal de Granasa no solo viole la ley sino que delinca". El jurista explica que el libro de accionistas de una empresa es el "único instrumento que acredita la propiedad de las acciones de una compañía anónima", tal como lo establece el artículo 187 de la Ley de Compañías.

Lo que busca la Superintendencia

Pese al comunicado, las alertas se encienden porque la acción de "control" de la Superintendencia ocurre seis años después de la transferencia del paquete accionario de la empresa Veranera (en liquidación), a favor de Ingrid Martínez Leisker. Y en un contexto de ataque a la prensa de parte del Gobierno.

