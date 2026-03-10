Concurso para Fiscal: Comisión sortea los expedientes de los 75 postulantes

La Comisión entregó los expedientes a nueve integrantes para que revisen si los aspirantes cumplen los requisitos

Luego del sorteo, nueve integrantes de la Comisión de selección recibieron entre ocho y nueve expedientes de los 75 inscritos para fiscal General del Estado.

La Comisión de selección del concurso de designación del nuevo fiscal General del Estado sesionó este marzo 10 de marzo de 2026 para realizar el sorteo de distribución de los expedientes de los 75 postulantes que se inscribieron hasta el pasado martes 3 para participar en el proceso de designación del titular del Ministerio Público.

Los expedientes de los abogados, jueces y fiscales inscritos se sortearon en la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entre los nueve integrantes de la comisión: Erika Aguagüiña, Cynthia Jacho, Hugo Ludeña, Zoila Echeverría, Cristian Arpi, Pamela Garay, Silvana Ramírez, David Flores y Tayron Valarezo.

Estaba previsto asignar los expedientes luego de efectuar ocho rondas del sorteo, pero quedaron tres carpetas, las cuales se distribuyeron solo entre tres comisionados.

Tras finalizar el sorteo, seis integrantes recibieron ocho expedientes y tres miembros revisarán nueve carpetas.

¿Cómo será la revisión de los expedientes?

La reinstalación de la comisión ciudadana se efectúa después de que sus miembros recibieron el lunes la totalidad de los expedientes de los postulantes al concurso de méritos y oposición, los cuales se recabaron de 14 provincias.

Ahora los comisionados tendrán 10 días para revisar, junto a un equipo técnico, que los postulantes cumplan con los requisitos, entre ellos: ser ecuatoriano, tener un título de abogado y haber ejercido con probidad notoria por al menos 10 años. Además, revisarán que no tengan prohibiciones o inhabilidades para avanzar en el proceso de designación.

La presidenta de la comisión, Cynthia Jacho, suspendió de forma temporal la sesión y anunció que luego del receso se iniciará la revisión de los expedientes.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal intentó sortear los expedientes el 5 de marzo de 2026, pero se suspendió porque aún faltaban documentos por llegar a Quito. Foto: KARINA DEFAS/EXPRESO

Expedientes se revisan luego de una semana

Esta fase del proceso se efectúa en medio de cuestionamientos por parte de los veedores, quienes han alertado que el tiempo para la revisión se dilató debido a que los expedientes llegaron a la comisión luego de casi una semana de que el CPCCS recibiera las 75 postulaciones.

Según la veeduría cívica, la demora genera riesgos de retraso para el inicio de la fase de admisibilidad, podría causar procesos legales y hasta provoca dudas sobre la custodia de los documentos durante el tiempo transcurrido entre la recepción y la revisión de los expedientes.

