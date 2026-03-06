Demora en sorteo de expedientes del concurso para Fiscal viola norma, dice veeduría

La veeduría del concurso para Fiscal General señala que el reglamento establece plazos específicos que no se están respetando

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal intentó sortear los expedientes el 5 de marzo de 2026, pero se suspendió porque aún faltaban documentos por llegar a Quito.

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado entra en una fase crítica tras las denuncias de la veeduría ciudadana por irregularidades en el manejo de expedientes. El CPCCS enfrenta cuestionamientos por el retraso en el sorteo de postulantes, un incumplimiento reglamentario que podría viciar el proceso y poner en duda la transparencia de la selección del máximo representante de la justicia en Ecuador.

Demora en sorteo de expedientes viola reglamento

La veeduría ciudadana del concurso para Fiscal General del Estado denunció que el retraso en el sorteo de expedientes de los postulantes inscritos viola los plazos del reglamento aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Según el organismo de control social, el artículo 30 del reglamento establece que la Secretaría General debía remitir los documentos a la Comisión Ciudadana de Selección un día después de finalizar las postulaciones (3 de marzo de 2026). Sin embargo, dos días después del plazo, la Comisión no pudo iniciar la fase de admisibilidad porque no todos los archivos llegaron a la sede matriz en Quito.

Provincias con retrasos en la entrega de expedientes

Durante la sesión del 5 de marzo de 2026, se informó que faltaban documentos de seis provincias: Cotopaxi, Esmeraldas, Los Ríos, Pastaza, Sucumbíos y un expediente adicional de Santo Domingo. Por el contrario, las carpetas de Azuay, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Napo y Pichincha ya se encuentran en la capital para su revisión.

Alertas sobre la transparencia del proceso

Los veedores advierten que este incumplimiento vicia el proceso y lo expone a posibles acciones legales. A través de la red social X, la veeduría fue enfática: "Cada día de retraso siembra dudas sobre la transparencia del concurso. ¡Exigimos respeto a la normativa vigente!".

Actualmente, 75 abogados buscan liderar la Fiscalía General. Tras la fase de admisión, los candidatos enfrentarán la revisión de inhabilidades, calificación de méritos, impugnación ciudadana y la etapa de oposición.

