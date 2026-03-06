Lucio Gutiérrez se desmarca de Andrea González: “No tenemos nada que ver con ella”

Afirma que la política se distanció del PSP antes de terminar la campaña. Dice que debe explicar su designación diplomática

Andrea González Nader fue candidata a la Presidencia de Ecuador de la mano con el Partido Sociedad Patriótica, en los comicios generales de 2025.

Andrea González Nader, excandidata a la Presidencia por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), no contaría con el respaldo del líder de la organización, el expresidente Lucio Gutiérrez, para postularse a un cargo de elección popular. Así lo aseguró el también exmandatario en una entrevista concedida a EXPRESO.

En los últimos comicios presidenciales, la activista ambiental y empresaria participó bajo la bandera de la Lista 3. En esa contienda obtuvo el cuarto lugar con el 2,69 % de los votos, por detrás de Leonidas Iza, quien alcanzó el 5,25 % del respaldo electoral.

Distanciamiento entre González y el PSP

Lucio Gutiérrez sostiene que, pese a que la organización política le dio “la oportunidad de manera gentil”, la excandidata “ni siquiera tuvo la gentileza de decir: gracias por la oportunidad”. Con esas palabras, el exmandatario cuestionó la actitud de Andrea González Nader tras haber sido postulada por el Partido Sociedad Patriótica y aseguró que “no fue una experiencia positiva” el haber trabajado con ella.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Toque de queda: ¿es todavía una medida efectiva ante el crimen?

RELACIONADAS Andrea González aparece tras dudas sobre su papel en Bélgica y la gira de Noboa

De denunciarlo a posible aliado: Gutiérrez no descarta apoyar a Jan Topic en 2027 Leer más

El político también aseguró que la ahora embajadora de Ecuador en Bélgica, Andrea González Nader, dejó de comunicarse con la organización incluso antes de que concluyera la campaña electoral. Según relató Lucio Gutiérrez, tras la contienda le manifestó que “las puertas del Partido Sociedad Patriótica continúan abiertas si ella quería hacer una carrera política digna”.

Sin embargo, el exmandatario afirmó que nunca obtuvo una respuesta a esa invitación. Desde entonces, agregó, no ha existido ningún contacto entre la política y el PSP.

PSP se desmarca del nombramiento en Bélgica

Por otro lado, el líder del Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, aseguró que en las conversaciones que mantuvo con Félix Wong, entonces ministro de Gobierno y actual embajador de Ecuador en Colombia, no se abordó la designación de Andrea González Nader como embajadora. “Nosotros no tenemos nada que ver con la excandidata Andrea González”, sostuvo.

Gutiérrez aseguró que Wong lo contactó, en 2024, para ofrecerle información relacionada con la denuncia electoral presentada contra Jan Topic. En ese momento, el empresario aspiraba a la Presidencia de la República con el respaldo del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).

LEA TAMBIÉN: Pablo Encalada: “Un fiscal de bolsillo ayudaría a encubrir posibles delitos”

RELACIONADAS Lucio Gutiérrez afirma que el Gobierno de Noboa lo contactó por denuncia contra Topic

¿Qué papel tuvo Félix Wong en la denuncia electoral contra Jan Topic en 2025? Leer más

Durante ese proceso electoral, también participaban Andrea González Nader y Daniel Noboa como aspirantes a la banda presidencial. Tras la denuncia presentada ante las autoridades electorales, Topic fue inhabilitado como candidato.

¿Quién debe dar explicaciones sobre el cargo?

El líder del PSP, afirmó que quien debe ofrecer explicaciones sobre el nombramiento de González en Bélgica es el presidente Noboa. “Él tiene esa capacidad de hacerlo; a él habrá que preguntarle por qué lo hizo”, manifestó.

Además, Gutiérrez consideró que la propia González también debería pronunciarse sobre el tema y explicar por qué aceptó el cargo diplomático. “No podría especular porque no conozco absolutamente nada”, señaló, al tiempo que deslindó cualquier relación con esa designación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad de Diario EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!