¿Qué papel tuvo Félix Wong en la denuncia electoral contra Jan Topic en 2025?

Félix Wong ha sido secretario de la Administración Pública, ministro de Gobierno y embajador en el gobierno de Daniel Noboa.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, a través del exministro de Gobierno Félix Wong, estuvo vinculado a la denuncia electoral que, en 2024, inhabilitó a Jan Topic como candidato presidencial para las elecciones de 2025 por un presunto caso de conflicto de intereses con el Estado ecuatoriano, según reveló el expresidente y dirigente del Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez.

En 2024, Sociedad Patriótica argumentó un supuesto conflicto de intereses de Jan Topic por las acciones que mantenía en Telconet, el Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos, empresa de informática que tenía contratos con entidades del Estado ecuatoriano. Según la denuncia, esta situación comprometía su independencia como candidato.

Jan Topic fue candidato presidencial en las elecciones anticipadas de 2023. ARCHIVO

El rol del exministro Félix Wong en la denuncia contra Jan Topic

De acuerdo con Gutiérrez, por pedido del presidente Daniel Noboa, el entonces ministro de Gobierno, Félix Wong, se contactó con él cuando se desempeñaba como asambleísta nacional para presentarle información sobre la presunta inhabilidad de Topic.

"Fue el ministro de Gobierno, Félix Wong, en persona, quien habló conmigo varias veces, y no solamente sobre estos temas. Yo le dije que, si las denuncias son fundamentadas, como asambleísta no puedo dar marcha atrás y que no necesito —porque el ministro dijo que tenía información totalmente detallada sobre el caso Topic— más información, ya que a mí también me ha llegado de manera totalmente detallada", contó Gutiérrez en entrevista con Radio Morena.

Wong prometió "frenar la persecución" al partido de Gutiérrez

El exministro Wong, según acotó Guitérrez, también se habría comprometido a cesar la supuesta persecución en contra de Sociedad Patriótica. "Se comprometió a que en el gobierno del presidente Daniel Noboa no podía haber persecución política. Y lo que estaba sucediendo en contra de Sociedad Patriótica era una clarísima persecución política por parte del Consejo Nacional Electoral (…)”.

Sin embargo, Gutiérrez indicó que, pese a que el Gobierno tendría toda la documentación que demostraría que Sociedad Patriótica tiene razón en sus reclamos por el fondo partidario, Noboa no ha cumplido con el compromiso asumido —según él— por el actual embajador Wong.

Jan Topic acudió hasta la Corte Constitucional, pero su inhabilidad se mantuvo en firme y no pudo participar en las elecciones presidenciales de 2025. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

