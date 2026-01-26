Andrea González aparece tras dudas sobre su papel en Bélgica y la gira de Noboa

La excandidata vicepresidencial se pronunció en su cuenta de X, tras dudas por el protagonismo de Xavier Aliaga

Andrea González aclaró su rol diplomático en Bélgica luego de que en redes sociales surgieran dudas por su ausencia durante la gira internacional del presidente Daniel Noboa y el protagonismo del supuesto exembajador Xavier Aliaga. A través de un mensaje en X, la excandidata vicepresidencial aseguró que su misión sigue en curso, confirmó que en las próximas semanas entregará credenciales al Rey Philippe y defendió las gestiones realizadas durante la visita presidencial, en medio de críticas sobre el alcance real de su nombramiento.

Todo empezó con las declaraciones de Xavier Aliaga, citado como embajador de Ecuador en Bélgica, sobre la gira internacional del presidente Daniel Noboa, que generaron dudas en redes sociales. Usuarios preguntaron qué ocurrió con el nombramiento de Andrea González, excandidata vicepresidencial, quien en diciembre había anunciado su viaje a ese país europeo y a quien Gabriela Sommerfeld entregó, el 7 de enero de 2026, las Cartas Credenciales como embajadora del Ecuador en Bélgica.

RELACIONADAS Cancillería entrega cartas credenciales a Andrea González para su misión en Bélgica

Este lunes 26 de enero, González reapareció públicamente con un mensaje en su cuenta de X: “¡Buenas noticias desde Bélgica!”, escribió. En el texto aseguró que la gira presidencial había sido “todo un éxito”, y mencionó conversaciones sobre crimen organizado transnacional, el posicionamiento de Ecuador como primer exportador de productos orgánicos hacia la Unión Europea, la firma del acuerdo SIFA, entre otros proyectos anunciados.

Sin embargo, el mensaje se centró más que nada en aclarar su situación diplomática. González agradeció al embajador saliente, Xavier Aliaga, por “sus avances y compromiso con el SIFA”, así como por las gestiones realizadas para el desarrollo de la gira presidencial.

¡Buenas noticias desde Bélgica!



La gira presidencial fue todo un éxito: fructíferas conversaciones sobre crimen organizado transnacional, Ecuador posicionado como el primer exportador de orgánicos de la Unión Europea, la firma del acuerdo #SIFA, entre otros logros y nuevos… — AndreaGonzalezNader (@AndreGonzalezNa) January 26, 2026

González aprovechó para señalar: "en unas semanas tendremos la entrega de credenciales al Rey Philippe para la nueva posesión en la Embajada de Ecuador en el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo".

Sin haber arribado aún a Ecuador, Daniel Noboa tiene listo su próximo destino: Panamá Leer más

La crítica del excanciller Fernando Yépez

El exvicecanciller Fernando Yépez Lasso citó el 'exe' de Andrea González: "¡Qué chambonada de la improvisada Embajadora y de la Cancillería! Alguien que le explique que la Embajada en Bélgica no es lo mismo que la Misión ante la Unión Europea. Las credenciales ante el Rey de los belgas no le facultan para hacer gestiones ante las instituciones y autoridades de la Unión Europea".

Además, Yépez añadió: "No le han explicado que tiene que ser nombrada Embajadora ante la Unión Europea, luego de que reciba el beneplácito de la Comisión y el Consejo, a cuyos presidentes presentará credenciales. ¡Qué imagen de una embajadora que no conoce ni ante quién debe ser acreditada ni sus funciones!".

Es un honor haber sido designada Embajadora de Ecuador ante el Reino de Bélgica. Agradezco al Presidente @DanielNoboaOk y a la Canciller por la confianza.



Asumo este reto con el compromiso de afianzar nuestros vínculos, trabajar por nuestros ciudadanos y fortalecer la lucha… pic.twitter.com/k4Ayh7vHj8 — AndreaGonzalezNader (@AndreGonzalezNa) December 19, 2025

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.