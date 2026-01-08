Expreso
Cancilleria entrega cartas credenciales a Andrea Gonzalez
Andrea González Nader recibió las Cartas Credenciales de manos de la canciller Gabriela Sommerfeld.Cortesía

Cancillería entrega cartas credenciales a Andrea González para su misión en Bélgica

La exaspirante presidencial asume un rol clave en Europa mientras mantiene visible su proyección política nacional

La Cancillería del Ecuador anunció que Andrea González Nader asumió oficialmente como embajadora en Bélgica. La entrega de Cartas Credenciales estuvo a cargo de la canciller Gabriela Sommerfeld. El movimiento la coloca en uno de los destinos más sensibles de la diplomacia ecuatoriana. Bruselas no solo es Bélgica, también es el corazón político de Europa.

El encargo llega en un momento en que Ecuador busca más interlocución directa con la Unión Europea. González tendrá la tarea de mover una agenda que mezcla política, cooperación y vínculos estratégicos. Desde Cancillería se señaló que su misión es profundizar la relación bilateral.

Bélgica, Europa y una embajada con peso político

La llegada de González a este cargo no es un hecho aislado dentro de su trayectoria pública. En 2023 fue candidata a la Presidencia de la República, lo que la proyectó a escala nacional. Ese antecedente político le da otro peso a su rol diplomático. 

Bélgica es un punto clave para cualquier país que quiera influir en decisiones europeas. Desde ahí se articulan diálogos con la Comisión y el Parlamento Europeo. Para Ecuador, ese canal es vital en temas comerciales y de cooperación.

El deseo de volver a la política local sigue latente

Mientras inicia su agenda internacional, González ha dejado claro que su horizonte político sigue abierto. En declaraciones previas ha hecho público su interés por liderar el cabildo porteño. Esa aspiración local convive hoy con su rol como representante del país en Europa. Su nombre sigue sonando tanto fuera como dentro del Ecuador.

La designación en Bélgica suma una nueva capa a una figura que no ha salido del radar político. Desde Bruselas, Andrea González representa al país en un escenario clave. Al mismo tiempo, su futuro político genera expectativa. Su carrera avanza entre la diplomacia y las decisiones que aún están por venir.

