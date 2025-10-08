Embajadores de China, Reino Unido y Canadá entregan credenciales a Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa recibió este miércoles 8 de octubre de 2025 las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de China, Reino Unido y Canadá, durante una ceremonia realizada en el Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito. La información fue publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Los diplomáticos acreditados ante el Gobierno ecuatoriano son Sun Xiangyang, embajador de la República Popular China; Elisabeth Green, representante del Reino Unido; y Craig Kowalik, embajador de Canadá. Con este acto, los tres países formalizan sus relaciones diplomáticas con el Ecuador bajo la actual administración.

Fortalecimiento de las relaciones internacionales

La Cancillería destacó que la entrega de credenciales reafirma los lazos de cooperación y amistad con cada uno de los Estados representados. Según el protocolo diplomático, este procedimiento marca el inicio oficial de las funciones de los embajadores en territorio ecuatoriano.

Durante el encuentro, el presidente Noboa saludó a cada uno de los diplomáticos y expresó su disposición para continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales. La ceremonia se desarrolló en los salones del Palacio de Gobierno, con la presencia de autoridades de la Cancillería y del cuerpo diplomático acreditado.

Representación ecuatoriana ante la OEA

La recepción de las cartas credenciales se suma a otros movimientos recientes en la política exterior del país. El pasado 18 de junio de 2025, en Washington, Estados Unidos, Mónica Palencia presentó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, sus credenciales como nueva representante permanente del Ecuador ante el organismo.

Ramdin destacó entonces que la participación ecuatoriana “ha contribuido significativamente a la promoción de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo sostenible en el hemisferio”. Palencia, por su parte, aseguró que el presidente Noboa le encomendó fortalecer la misión de Ecuador ante la OEA y respaldar al organismo “como proceso y como voto para decidir, actuar y realizar acciones concretas”.

