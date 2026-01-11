Claves del mundo gamer en el 2026

El calendario de lanzamientos viene cargado de mundos que invitan a perder la noción del tiempo, con historias más profundas y gráficos que rozan lo cinematográfico.

Entre consolas, realidad virtual y palancas de PlayStation, el 2026 se proyecta como un año especialmente emocionante para el universo gamer. Los nuevos lanzamientos, torneos y eventos globales confirman que los videojuegos dejaron de verse como un pasatiempo infantil para consolidarse como una industria mundial que marca tendencias, mueve audiencias y suma cada vez más apasionados a nivel nacional. A continuación, conozca lo que ningún gamer debe perder de vista en los próximos meses.

Nuevos mundos por explorar

El calendario de lanzamientos viene cargado de mundos que invitan a perder la noción del tiempo, con historias más profundas y gráficos que rozan lo cinematográfico. Para los amantes de la adrenalina, el suspenso o la aventura, habrá estrenos como Grand Theft Auto VI, Resident Evil Requiem y Pokémon Pokopia, apostando por visuales más realistas, una inteligencia artificial cada vez más precisa y experiencias que se disfrutan en distintas plataformas. Sin duda, todo apunta a que la competencia será intensa y que las historias y la inmersión marcarán la diferencia.

El año de los grandes premios

Uno de los eventos más importantes es The Game Awards (TGA), cuya edición está prevista para diciembre en la ciudad de Los Ángeles. Más allá de la alfombra roja de las premiaciones, esta cita reúne a desarrolladores, creativos y figuras clave del gaming para reconocer a los mejores videojuegos del año. Además, TGA se ha consolidado como una vitrina global para anuncios, tráilers exclusivos y adelantos que suelen marcar la agenda de los meses siguientes. Cada ceremonia puede verse en vivo y de forma gratuita en plataformas como YouTube y Twitch.

Netflix se une a la ola

Antes de la próxima Copa Mundial de Fútbol, que inicia en el mes de junio, la franquicia de FIFA estrenará un nuevo videojuego oficial a través de Netflix Games. La propuesta estará pensada principalmente para dispositivos móviles, con una experiencia más accesible y dinámica que no requiere consola. Este lanzamiento evidencia cómo el deporte, el gaming y el streaming comienzan a fusionarse, apostando por audiencias de distintas edades y por nuevos modelos de entretenimiento donde jugar y consumir contenido se encuentran en un mismo ecosistema digital.

Convención global

Del 9 al 13 de marzo, se llevará a cabo el Game Developers Conference Festival of Gaming en la ciudad de San Francisco. Esta convención es uno de los encuentros más influyentes de la industria a nivel mundial, donde desarrolladores, creativos y grandes estudios se reúnen para presentar avances tecnológicos y marcar el pulso de lo que viene en el mundo gamer. Para esta edición, se espera que la inteligencia artificial y la realidad aumentada sean los temas protagonistas.

Dato curioso

La industria global de videojuegos alcanzaría los 321 mil millones de dólares para 2026, según la consultora internacional PwC.

