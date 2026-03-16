129 campamentos de minería ilegal fueron bombardeados en el sur de Ecuador

Operación del Bloque de Seguridad atacó a mineros ilegales que se instalaron en el Parque Nacional Podocarpus, sur de Ecuador

El Ministerio de Defensa dijo que las FF.AA. bombardearon los campamentos, durante la operación en el parque protegido de la frontera sur del país.

El Ministerio de Defensa informó este 16 de marzo de 2026 que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) destruyeron un total de 129 campamentos de minería ilegal que ocupaban 130 hectáreas del Parque Nacional Podocarpus, ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en la frontera sur de Ecuador.

La Cartera señaló, en un comunicado, que la operación duró nueve días y se desarrolló en los sectores San Luis, Dos Camas y La Aida. Durante su ejecución, se emplearon intervenciones terrestres y "bombardeos dirigidos contra los campamentos" de las estructuras criminales que explotaban ilegalmente los recursos minerales de esa zona.

Los grupos delictivos habían ingresado a esta área protegida fronteriza para instalar su maquinaria y bocaminas, con las que "sostenían sus actividades ilícitas", indicó la entidad.

Loffredo destaca el uso de la artillería

Antes de la reunión del presidente Daniel Noboa con el Bloque de Seguridad para evaluar el primer día de aplicación del toque de queda, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo que en esta operación "se autorizó el uso de artillería. Vamos a destruir todo lo de la minería ilegal que está en ese sector y luego de eso, igual que hicimos en Buenos Aires, pasaremos al control de ese territorio".

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Según el funcionario, la intervención es parte de las acciones del régimen que, además de la restricción de movilización, incluye otras operaciones en otros puntos del país.

‼️#URGENTE

El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación contra la minería ilegal en los sectores San Luis, Dos Camas y La Aida, que dejó como resultado la destrucción de 129 campamentos clandestinos utilizados para la extracción de minerales.

pic.twitter.com/WGGCQDi8yA — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) March 16, 2026

Según el Gobierno, la ofensiva habría debilitado la capacidad logística de los criminales, ya que además de la destrucción de los campamentos, se inhabilitaron 94 bocaminas y 56 chancadoras (trituradoras), un golpe que también habría causado una afectación económica estimada en 3 millones de dólares.

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No se informó sobre detenidos o fallecidos por esa intervención. Luego del bombardeo se decomisaron explosivos, municiones, radios, antenas satelitales, generadores eléctricos, entre otros implementos. Los objetos fueron incautados y trasladados ante las autoridades para identificar el grupo delictivo que operaba en esa zona de la frontera del sur del país.

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