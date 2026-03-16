Primer día de toque de queda en Ecuador: la batalla por ganar la narrativa en redes

Análisis | El toque de queda sirvió para realizar una operación mediática en la que la versión del gobierno tuvo exclusividad

En El Oro, las FF.AA. ejecutan operaciones en el marcodel toque de queda dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 329.

Las cuentas de redes sociales que se manejan desde alguna oficina del gobierno fueron tan protagonistas de la primera noche y madrugada de toque de queda como lo fueron los militares y policías movilizados. Durante todo el operativo desplegado por la Policía y las FF.AA. en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, estas cuentas tuvieron el encargo de llevar a la opinión pública la versión oficial de los hechos. O, más bien dicho, la percepción que el gobierno quiere que la sociedad tenga del operativo.

Como la participación de los medios de comunicación no está permitida, toda la información que se difundió —al menos hasta pasado el mediodía del lunes 16 de marzo— era la de estas cuentas que son parte del aparato gubernamental de propaganda, léase la oficina operada por Michele Sensi-Contugi, el zar de la inteligencia del gobierno.

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El Ministerio del Interior y las cuentas institucionales del gobierno, así como las del propio ministro John Reimberg, también estuvieron dedicadas a divulgar su información, que además era replicada por estas cuentas.

El cerco informativo durante el toque de queda

Todas las imágenes de lo que aparentemente ocurrió fueron difundidas por estas cuentas sin que se sepa nada sobre el contexto. Así, se multiplicaron las fotografías y videos de personas que habían sido detenidas, de patrullas recorriendo calles y poblaciones, de estallidos de bombas en casas que, según esa información, guardan droga o armamento ilegal, sin que se sepa exactamente su significado o relevancia.

Fue, en definitiva, una gigantesca operación de propaganda. ¿De qué? De unas fuerzas militares y policiales entregadas a la guerra contra el crimen organizado en las provincias donde aplica el toque de queda.

A esta hora. Seguimos trabajando en Guayaquil con la Policía Nacional en los distintos puntos de la ciudad. pic.twitter.com/NGd8IPehG1 — John Reimberg (@JohnReimberg) March 16, 2026

¿Algún cabecilla importante detenido? ¿Alguna cuenta bancaria detectada con dineros injustificados? ¿Algún juez allanado con evidencias de operar para el narcotráfico? No, en absoluto.

Al menos hasta la tarde del lunes 16 de marzo, lo que más circulaba en redes era simplemente fotografías y videos de jóvenes despistados y desorientados saliendo de algún prostíbulo o bar, acompañados de descripciones vagas y amarillistas. Para muestra, algunos botones.

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Las cuentas digitales del Gobierno dominan la narrativa

La cuenta Ecuadorplay puso un video en el que se veía a un grupo de jóvenes detenidos por no respetar el estado de sitio en El Oro, entre los que se veía a una chica rezando. El texto que acompañaba el video decía: “Hasta se puso a rezar. (…) Durante el procedimiento, una de las detenidas incluso se puso a rezar”.

La cuenta Noticias 24 Horas, que no tiene ninguna relación con Teleamazonas, ponía una foto de un grupo de detenidos acompañada de esta frase: “¡A la cárcel sin excusas! Incumplir el toque de queda = detención inmediata. Ecuador está despertando”.

We News, otra de estas cuentas que pretende aparecer como medio de comunicación, decía: “#ToqueDeQueda Guayas, varios detenidos y motos incautadas tras no respetar el toque de queda en el cantón de Milagro. Horas antes ocurrió un enfrentamiento entre la Policía Nacional y delincuentes en el sector del mercado mayorista”, y ponía un video en el que se veía a policías enfrentarse a tiros con un grupo de personas. ¿Cuál fue el contexto de ese enfrentamiento? Eso no se explicaba.

Detenciones menores y escenas amplificadas en redes

El tono en estas publicaciones, en muchas ocasiones, era incluso de ironía amarillista. Por ejemplo, la cuenta tendenciapopular.ec colocaba la fotografía de un grupo de borrachitos detenidos por la policía y decía lo siguiente: “En la 24 y la G, suburbio de #Guayaquil, parece que harán caso a las disposiciones. Esta gente necesita un escarmiento, libando y haciendo bulla domingo en la noche”.

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Quizá una de las pocas informaciones -asimismo difundida por estas cuentas manejadas por el gobierno y luego replicada por medios de comunicación, a los que no les quedó más remedio que sujetarse a esos datos- era la del allanamiento y destrucción de una “casa de inteligencia” en Durán, donde supuestamente las bandas delictivas retenían a secuestrados y hacían operaciones de inteligencia. En todo caso, se trataba de una acción que, evidentemente, no requería de un toque de queda para realizarse.

En definitiva, el estado de sitio declarado por el gobierno, por lo menos hasta el martes 16 de marzo pasado el mediodía, sirvió sobre todo para realizar una operación mediática en la que la versión del gobierno tuvo la exclusividad total. Incluso fue evidente que las imágenes que eran obtenidas por la Policía y las FF.AA. se difundían por esta red de cuentas manejadas desde una oficina del gobierno.

¿Qué tan eficiente es un operativo así? Seguramente el tiempo lo dirá. Pero hay motivos para ser escépticos. Como dijo la experta Michele Maffei en una entrevista que le hizo Lenín Artieda en Ecuavisa: los toques de queda no tienen buenos resultados. Son, sobre todo, operaciones que facilitan atropellos a los derechos humanos que no se pueden cometer en circunstancias normales.

El tiempo lo dirá.

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