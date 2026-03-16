Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Fotografía de archivo de un policía en la provincia de Guayas
Fotografía de archivo de un policía en la provincia de Guayasefe

Toque de queda: ¿Hasta cuándo estará vigente?

La medida estará en vigencia 15 días

En cuatro provincias de Ecuador se mantiene vigente el toque de queda como medida para atacar con fuerza las economías, la minería ilegal, el narcotráfico y las estructuras criminales en estos sectores, según el ministro del Interior, John Reimberg. Mientras tanto la población se pregunta hasta cuándo permanecerá en vigor esta restricción.

RELACIONADAS

Hasta cuándo durará el toque de queda

Según el último decreto Decreto Ejecutivo 329, el toque de queda regirá desde el 15 hasta 30 de marzo de 2026 con horarios de restricción de 23:00 a 05:00.

Provincias con toque de queda

  • Guayas
  • Los Ríos
  • El Oro
  • Santo Domingo de los Tsáchilas
Referencial. Día de la madre en Ecuador.

Día de la Madre en Ecuador: ¿Cuándo se celebra este 2026?

Leer más

Quiénes están exentos de cumplir con la medida

El Decreto Ejecutivo 329 exceptúa del toque de queda a los servicios de salud, la fuerza pública y entidades de seguridad, así como a los servicios de gestión de riesgos y emergencias.

RELACIONADAS

El Gobierno destacó que la diferencia con otros toques de queda será “la fuerza con la que vamos a actuar”. El ministro del Interior, al anunciar la medida el pasado 2 de marzo, afirmó: “Quédense en sus casas, estamos en guerra. Estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ‘Bastión Popular’, ‘Las Malvinas’ y ‘La Bahía’: hamburguesas con sello guayaquileño

  2. Juez ordena la tercera prisión preventiva de Aquiles Álvarez por el caso del grillete

  3. Talleres, cine y exposiciones: Yaku celebra el Día Mundial del Agua en Quito

  4. Ley minera suma otra demanda de inconstitucionalidad en la Corte: ¿Por qué?

  5. El Patriarca: la historia de un arroz premium que nació de una idea familiar

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

  2. Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

  3. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  4. Provincias con toque de queda en Ecuador: dónde rige la medida

  5. Caso Danubio: Los chats de Sergio Peña revelan red por cargos en la Aduana

Te recomendamos