Toque de queda: ¿Hasta cuándo estará vigente?

Fotografía de archivo de un policía en la provincia de Guayas

En cuatro provincias de Ecuador se mantiene vigente el toque de queda como medida para atacar con fuerza las economías, la minería ilegal, el narcotráfico y las estructuras criminales en estos sectores, según el ministro del Interior, John Reimberg. Mientras tanto la población se pregunta hasta cuándo permanecerá en vigor esta restricción.

Hasta cuándo durará el toque de queda

Según el último decreto Decreto Ejecutivo 329, el toque de queda regirá desde el 15 hasta 30 de marzo de 2026 con horarios de restricción de 23:00 a 05:00.

Provincias con toque de queda

Guayas

Los Ríos

El Oro

Santo Domingo de los Tsáchilas

Día de la Madre en Ecuador: ¿Cuándo se celebra este 2026? Leer más

Quiénes están exentos de cumplir con la medida

El Decreto Ejecutivo 329 exceptúa del toque de queda a los servicios de salud, la fuerza pública y entidades de seguridad, así como a los servicios de gestión de riesgos y emergencias.

El Gobierno destacó que la diferencia con otros toques de queda será “la fuerza con la que vamos a actuar”. El ministro del Interior, al anunciar la medida el pasado 2 de marzo, afirmó: “Quédense en sus casas, estamos en guerra. Estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO