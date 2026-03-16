Caso Ligados: comienza la fase preparatoria de juicio contra Verduga, Saltos y otros

Entre los procesados están los exconsejeros del CPCCS Augusto Verduga y Yadira Saltos, el excandidato Andrés Arauz

Este 16 de marzo se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Ligados.

En la Corte Nacional de Justicia se instaló este lunes 26 la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Ligados, en el que la Fiscalía General del Estado de Ecuador investiga a siete personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.

La diligencia se desarrolla con la presencia del fiscal general del Estado encargado, designado por decisión del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Carlos Alarcón, quien lidera la acusación fiscal.

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Durante esta audiencia, la Fiscalía expondrá los elementos de convicción recopilados durante la investigación con el objetivo de sustentar su dictamen acusatorio contra los procesados. Por su parte, las defensas podrán objetar las evidencias presentadas y plantear sus observacione para que la jueza Daniella Camacho adopte una decisión.

Camacho y Alarcón participan actualmente en el concurso para la designación de fiscal general del Estado que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de mayoría afín al gobierno.

En esta etapa procesal, Camacho deberá analizar la acusación fiscal y resolver sobre la admisibilidad de los elementos de convicción, así como los pedidos de nulidad o exclusión de pruebas que presenten las defensas. Si considera que existen suficientes indicios de responsabilidad penal, podría dictar el auto de llamamiento a juicio contra los siete procesados, lo que daría paso a la fase de juzgamiento dentro de este caso.

Daniella Camacho, juez de la Corte Nacional de Justicia, es candidata para ser Fiscal General del Estado. Cortesía

¿Cuál es la tesis de la Fiscalía?

El caso Ligados se centra en una presunta estructura que, según la Fiscalía, habría operado para influir en la designación de autoridades de control desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La investigación sostiene que varios actores políticos y exfuncionarios habrían actuado de manera coordinada para incidir en decisiones institucionales y favorecer determinados intereses dentro del sistema de designación de autoridades.

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En el proceso penal hay siete personas procesadas por presunta asociación ilícita: los exconsejeros del CPCCS Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos; la actual consejera Nicole Bonifaz; el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana Andrés Arauz; la exasambleísta Esther Cuesta; y el exaspirante a superintendente de Bancos Raúl González Carrión.

De acuerdo con la Fiscalía, parte de los indicios provienen de chats extraídos del celular de Verduga, en los que se evidenciarían conversaciones y estrategias para influir en decisiones del CPCCS y en la designación de autoridades. Entre los hechos investigados está la supuesta coordinación para que González sea designado superintendente de Bancos, pese a que existían decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador que, según la acusación, debían ser acatadas en ese proceso.

¿Cuál es la postura de la defensa?

Por su parte . Verduga ha afirmado públicamente que la investigación de la Fiscalía se basa en evidencias manipuladas. Según su versión, parte de los chats y archivos utilizados en la causa serían “montajes” y existirían irregularidades en la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos analizados por los peritos.

Tanto Verduga como otros investigados han advertido supuestas irregularidades en el manejo de documentos dentro del expediente fiscal, señalando que ciertos archivos habrían sido modificados o reemplazados dentro del proceso. Con esto buscan sustentar su tesis de que se ha vulnerado el debido proceso y la cadena de custodia.

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