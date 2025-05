"No es justicia, es una condena de muerte": Verduga sobre posible prisión preventiva

Antes de la instalación de la audiencia de revisión de sus medidas cautelares, el exconsejero Augusto Verduga se pronunció en redes sociales sobre el pedido de prisión preventiva dela Fiscalía General del Estado en el llamado caso Ligados.

"Hoy, la Fiscalía pedirá prisión preventiva en mi contra. Al mismo tiempo, el Estado me niega protección, a pesar de que la propia Policía ha confirmado que mi nivel de riesgo es alto", inicia la publicación de Verduga.

Según Verduga, la petición de Fiscalía implica que él regrese al Ecuador, pero sin ninguna garantía. "Me excluyen del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, y me exponen deliberadamente. Eso no es justicia: es una condena de muerte", sigue el exconsejero.

Augusto Verduga, exconsejero de Participación, se presentó vía telemática en la audiencia de revisión de medidas cautelares, este 6 de mayo de 2025. Gustavo Guamán/ Expreso

Verduga recuerda que se libró de atentado

En otra parte de su mensaje, el exconsejero Verduga recuerda que ya se libró de un atentado, pero que su vida sigue en riesgo. "Sobreviví a un intento de asesinato. Luego vino la advertencia: me incriminarían en la trágica muerte de mi amigo Jimmy", señaló.

De acuerdo con Verduga, desde entonces, "en defensa de los intereses de la banca privada y de las élites, iniciaron un espionaje ilegal en mi contra. Le siguieron un allanamiento sin orden judicial y la manipulación de evidencias en el llamado caso Ligados".

Respecto al proceso por asociación ilícita en su contra, Verduga enfatizó en que "La sentencia ya está escrita. Solo falta ejecutarla. Esto no es un juicio: es un manual de lawfare". Además, se ratificó en que "no me van a callar. Y no pondré mi vida en manos de quienes han dejado claro que no quieren protegerla".

🇪🇨 Hoy, la Fiscalía pedirá prisión preventiva en mi contra. Al mismo tiempo, el Estado me niega protección, a pesar de que la propia Policía ha confirmado que mi nivel de riesgo es alto.



