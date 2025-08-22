Expreso
Jhonatan Narváez
Jhonatan Narváez en uno de de los cuatro podios conseguidos en lo que va de la temporada.Cortesía

Ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez triunfa en Alemania y es segundo en la general

El ciclista tricolor compite en el Lidl Deutschland Tour donde fue la figura de la segunda etapa

Mientras los ciclistas ecuatorianos Martín López (XDS Astana) y Jefferson Cepeda (Movistar Team) participan desde este sábado 23 de agosto en la Vuelta a España 2025, su compatriota Jhonatan Narváez sigue cosechando éxitos.

En esta ocasión, el ciclista del equipo internacional UAE Emirates se impuso este viernes 22 en el sprint de la segunda etapa del Lidl Deutschland Tour en Alemania, que lo ponen a su vez segundo en la clasificación general, comandada por el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility).

Justamente, el portador del maillot de líder terminó tercero en la definición de la jornada del viernes, en la que el tricolor fue más rápido en el embalaje y superó, además, al estadounidense Riley Sheehan (Israel - Premier Tech), segundo.

El UAE Emirates, donde el nacido en la provincia de Sucumbíos comparte equipo con uno de los íconos del ciclismo mundial, Tadej Pogacar, elogió al actual campeón nacional de ruta.

“Narváez regresa a la senda del triunfo en el Lidl Deutschland Tour, con una actuación espectacular, que le permitió ganar la segunda etapa. “Felicitaciones, Jhonny”, publicó en sus redes sociales la escuadra de Emiratos Árabes Unidos. 

Victorias anteriores

El triunfo se suma al título logrado por Narváez en el Tour Down Under de Alemania, en enero; al campeonato nacional en febrero y a la corona lograda en el Tour de Francia siendo gregario de Tadej Pogacar; de ahí que esta es la cuarta victoria del Lagarto en el año.

Este sábado 23 de agosto se disputará la tercera etapa del Lidl Deutschland Tour. Será una jornada de media montaña, con salida en Arnsberg y llegada en Kassel, sobre 175,7 kilómetros.

