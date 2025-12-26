Dónde ver EN VIVO y detalles de Marruecos vs Malí por Copa Africana de Naciones 2025

Marruecos y Malí chocan en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Africana, en un partido decisivo rumbo a los octavos

Marruecos busca la clasificación a los octavos de la Copa Africana de Naciones 2025.

Marruecos enfrentará a Malí en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025, en un partido determinante para el futuro del Grupo A.

El encuentro se disputará este viernes 26 de diciembre de 2025, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el imponente estadio Prince Moulay Abdellah, en Rabat, con el anfitrión decidido a dar un paso firme hacia los octavos de final.

Marruecos, líder del Grupo A, va por la clasificación anticipada

La selección marroquí llega como líder del Grupo A con tres puntos y sabe que una victoria ante Malí le permitirá asegurar su clasificación a la siguiente ronda con una fecha de anticipación.

Marruecos es el líder del Grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025. Archivo

El equipo dirigido por el técnico Walid Regragui ha mostrado solidez y jerarquía, respaldado por un plantel con figuras de primer nivel que combinan experiencia internacional y talento joven.

Las figuras de Marruecos

Para este compromiso, Marruecos apostará por sus principales referentes: Brahim Díaz, creatividad y desequilibrio en ataque; Sofyan Amrabat, eje del mediocampo; y Achraf Hakimi, una de las armas más peligrosas por la banda derecha.

La alineación de Marruecos será: Bounou; Salah-Eddine, Aguerd, El Yamiq, Hakimi; Ounahi, Amrabat, Díaz; El Aynaoui, Saibari y Rahimi.

El poder ofensivo de Malí para sorprender en Rabat

Del otro lado estará un Malí urgido de puntos. Los malienses suman un punto y están obligados a vencer a los anfitriones si quieren mantener vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final.

El equipo que conduce Tom Saintfiet confía en su poder ofensivo y en la intensidad de su juego para dar el golpe en Rabat.

Malí contará con sus hombres más desequilibrantes: El Bilal Touré, referencia en ataque; Kamory Doumbia, talento y llegada desde el mediocampo; y Lassine Sinayoko, velocidad y profundidad.

La alineación de Malí es: Diarra; Coulibaly, Fofana, Diaby, Dante; Dieng, Sangaré; Sinayoko, Nene, Doumbia y Touré.

Dónde ver EN VIVO el partido en Ecuador y Sudamérica

Para los aficionados de Ecuador y Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido entre Marruecos y Malí se podrá seguir EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

