Alineaciones y canal para ver Manchester United vs Newcastle por Premier League

Manchester United y Newcastle se enfrentan en Old Trafford en el único partido del Boxing Day por la fecha 18 de la Premier

El tradicional Boxing Day de la Premier League tendrá un solo protagonista este año: Manchester United recibirá a Newcastle United en un duelo correspondiente a la fecha 18 del campeonato inglés, un partido que promete emociones en Old Trafford y que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la tabla de posiciones.

El encuentro se disputará este viernes 26 de diciembre de 2025, a partir de las 15:00, en el histórico estadio del Manchester United. Será el único compromiso programado para esta jornada especial del fútbol inglés.

Manchester United busca escalar posiciones

Manchester United, dirigido por Rúben Amorim, llega a este compromiso con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación europea.

Manchester United busca ascender en la tabla de posiciones. EFE

Los Diablos Rojos ocupan actualmente el séptimo lugar de la tabla, con 26 puntos, y confían en hacerse fuertes como locales para cerrar el año con una victoria.

Las bajas sensibles del Manchester United para el Boxing Day

Sin embargo, el técnico portugués tendrá bajas sensibles. El equipo no podrá contar con su capitán Bruno Fernandes, quien se encuentra lesionado, ni con Bryan Mbeumo, ausente por estar concentrado con la selección de Camerún para disputar la Copa Africana de Naciones 2025.

A pesar de ello, United tendrá a disposición a jugadores importantes como Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Mason Mount, quienes serán claves en el frente ofensivo y en la generación de juego.

Alineación de Manchester United: Lammens, Yoro, Heaven, Dalot, Shaw, Dorgu, Ugarte, Casemiro, Cunha, Mount y Sesko.

Newcastle, urgido de puntos

Por su parte, Newcastle afronta este partido con la obligación de ganar para alejarse de la zona baja. Las Urracas se ubican en el puesto 11, con 23 unidades, y saben que un triunfo en Old Trafford podría significar un impulso anímico importante.

Las ausencias que complican a Newcastle en Old Trafford

El conjunto visitante también llega diezmado por las lesiones. No estarán disponibles Dan Burn, Tino Livramento, Kieran Trippier ni Sven Botman, lo que obliga al entrenador a reorganizar su línea defensiva.

En ataque, Newcastle apostará por el talento de Anthony Gordon, Nick Woltemade y el liderazgo de Bruno Guimarães, encargado de manejar los tiempos en el mediocampo.

Alineación de Newcastle: Ramsdale, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Tonali, Guimaraes, Ramsey, Murphy, Gordon y Woltemade.

Dónde ver Manchester United vs Newcastle en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Manchester United y Newcastle United por la Premier League será transmitido en vivo a través del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

