Incendio en embarcación de Nirsa en el muelle de Posorja fue controlado por empleados

Un conato de incendio en la embarcación Maria Eulogia movilizó este viernes 27 de febrero al personal de seguridad en el muelle de la empresa Nirsa en Posorja, al sur de Guayaquil. El incidente, ocurrido en horas de la mañana, no registró personas heridas ni daños materiales estructurales en el área industrial.

Videos aficionados grabados por moradores y trabajadores evidenciaron una densa columna de humo negro emanando de la cubierta del navío pesquero. Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, alertaron sobre una posible propagación del fuego hacia otras naves industriales atracadas en la zona. Sin embargo, la emergencia fue extinguida por el equipo interno de la compañía antes de que el escenario escalara.

El equipo de comunicación de Nirsa confirmó a Diario EXPRESO que se trató de un evento aislado originado mientras la tripulación ejecutaba tareas diarias. "De acuerdo a los protocolos de seguridad establecidos, no se registraron afectaciones a personas ni a los bienes materiales", detallaron los voceros, descartando el inicio de una emergencia a gran escala.

La intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) en el sitio fue de carácter secundario. Diana Timoco, representante de la entidad de rescate, precisó que el fuego fue aplacado en su totalidad por los propios trabajadores del muelle. Las unidades bomberiles acudieron únicamente para ejecutar labores de refrescamiento de las latas y evitar una reignición térmica.

Pese a la rápida respuesta, la compañía atunera prefirió mantener en reserva los detalles técnicos y operativos que originaron las llamas durante sus actividades rutinarias. Al ser consultados sobre la naturaleza específica de sus planes de contingencia para frenar este tipo de siniestros, los delegados de la empacadora se limitaron a calificar sus procesos como "rigurosos" y de manejo estrictamente interno.

