Emelec vs Delfín: previa, cómo llegan y posibles alineaciones | Fecha 2 LigaPro 2026

El Bombillo abrirá su participación de la temporada en el estadio George Capwell. Conoce las principales novedades del duelo

Miller Bolaños (i) junto a Romario Caicedo en la práctica de Emelec, previo al duelo ante Delfín.

Guayaquil se prepara para un sábado 28 de febrero de gran expectativa. Tras una semana de incertidumbre administrativa y deportiva, Emelec finalmente saltará a la cancha para disputar su primer partido oficial de la temporada 2026. El rival será el Delfín de Manta, un equipo que ya sabe lo que es sumar de a tres y que buscará amargar el estreno de la nueva directiva azul.

El Bombillo llega a esta segunda jornada con las piernas descansadas, pero con la ansiedad a tope. Su debut programado para la fecha 1 ante Universidad Católica fue suspendido por la LigaPro, dejando a los dirigidos por el cuerpo técnico azul con la tarea pendiente de demostrar su ritmo competitivo en un escenario real.

Sin embargo, el foco no está solo en el césped, sino en el palco presidencial. Este partido marca el inicio formal de la gestión de José David Jiménez, exministro de Deporte, como presidente. La expectativa es máxima, especialmente por la figura de Cristhian Noboa, quien debuta en los escritorios como Director Deportivo, buscando trasladar su jerarquía europea a la estructura del club.

Delfín venció a Deportivo Cuenca en la fecha 1 de la LigaPro. CORTESIA

La realidad del Cetáceo es distinta. El equipo de Manta llega con la tranquilidad de haber cumplido los deberes en casa. En la primera fecha, derrotaron por la mínima diferencia al Deportivo Cuenca en el Estadio Jocay, gracias a la efectividad de Franco Ayunta, quien canjeó un penal por gol. Los manabitas buscarán aprovechar la falta de ritmo oficial de Emelec para dar el zarpazo en el Puerto Principal.

El factor psicológico jugará un rol fundamental debido a la presión de estrenar dirigencia ante una hinchada que seguramente llenará el Capwell. En lo deportivo, Franco Ayunta llega encendido y representa la principal amenaza para una zaga eléctrica que aún no ha sido probada oficialmente este año.

Finalmente, la presencia de Noboa en la dirección deportiva promete un proyecto a largo plazo, aunque la exigencia de resultados inmediatos estará presente desde el primer pitazo.

Alineaciones posibles de Emelec y Delfín

Emelec: Ortiz; Leguizamón, León, Segura; Caicedo, Mina, Griffith, Pizzini, Guerrico; Klimowicz, Bolaños.

Delfín: Heras; Hernández, Bedoya, Burdisso, Zúñiga; Valverde, Mejía, Periciolo; Castro, Heredia; Ayunta.

Dónde y a qué hora ver el partido entre Emelec y Deportivo Cuenca

El compromiso entre el Bombillo y los cetáceos se vivirá este sábado 28 de febrero únicamente por la señal de Zapping Sports desde las 19:00 (hora de Ecuador). Es decir, no será transmitido por un canal de señal abierta como en otras ocasiones.

