Chávez y Maduro impusieron un sistema de fraudes, represión, tortura, censura, colectivos armados y control cubano. Guaidó actuó constitucionalmente tras el fraude de 2018, pero Maduro se sostuvo por traiciones externas. El narco-criminal-terrorismo-Socialismo Siglo XXI fue tolerado por la OEA, la ONU y la UE. El diálogo de 2019 fue un engaño y Guaidó terminó cediendo.

Son cómplices porque: 1. Callan ante fraudes electorales (incluido el de 2024), persecución, torturas, miseria extrema y el éxodo de más de nueve millones de venezolanos. El narcotráfico está dirigido por la cúpula del régimen junto al Cártel de los Soles, Tren de Aragua, FARC, ELN y grupos terroristas con apoyo regional. 2. En lo multilateral, los organismos internacionales responden a intereses de China y sus aliados, denuncian Gaza pero ignoran décadas de violencia y genocidio en América Latina. La riqueza venezolana se usó para comprar conciencias, financiar regímenes autoritarios y expandir el narco-criminal-terrorismo-Socialismo Siglo XXI. 3. El ‘respeto a la soberanía’ solo protege a la dictadura, mientras la soberanía del pueblo está secuestrada. EE. UU. tiene derecho a defenderse (art. 51 ONU) ante una agresión criminal transnacional. No es invasión, es liberación de Venezuela y América del narco-criminal-terrorismo-Socialismo Siglo XXI por la paz, la democracia y la libertad.

Juan Carlos Cobo Rueda