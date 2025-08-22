Expreso
Andrea Vavassori
El italiano Andrea Vavassori en un duelo de mixtos dobles previo al inicio del cuadro principal.EFE

Cómo ver el US Open 2025: fechas, sedes y formato de la última gran llave

El Gran Slam inicia en Estados Unidos y el mundo del tenis se detiene

El US Open 2025 promete ser un espectáculo histórico: con un formato extendido, un atrevido cambio en dobles mixtos, tecnología avanzada y una cobertura global sin precedentes. Para los aficionados, es la oportunidad perfecta para seguir cada punto del último Grand Slam de la temporada desde cualquier parte del mundo.

Fechas y desarrollo del torneo

La edición 145 del US Open se disputará del domingo 24 de agosto al domingo 7 de septiembre de 2025, marcando la última gran cita del calendario del tenis

La fase de clasificación tendrá lugar del 18 al 21 de agosto, mientras que el dobles mixto estrena formato, jugándose durante la “Fan Week” el 19 y 20 de agosto y de la que ya salieron campeones los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori tras vencer a a la polaca Iga Swiatek y al noruego Casper Ruud por 6-3, 5-7 y 10-6 en el superdesempate, en una hora y 32 minutos de juego.

Sedes principales

El torneo se desarrollará en el mítico USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows (Queens), sobre duras al aire libre

Las sedes clave son:

  • Arthur Ashe Stadium, con capacidad para 23.700 espectadores.

  • Louis Armstrong Stadium, 14 000 plazas.

  • The Grandstand, 8 100 asientos

José David Jiménez

La fusión del Viceministerio del Deporte afecta el alto rendimiento

Leer más

Formato y novedades

La gran novedad es la ampliación del torneo a 15 días, comenzando por primera vez un domingo

Las categorías principales incluyen individuales (128 jugadores), dobles (64 equipos) y dobles mixtos (16 parejas), así como competiciones junior y de silla de ruedas

En dobles mixtos, se estrena un formato nuevo durante la Fan Week: partidos abreviados (sets a cuatro games con no-Ad y tiebreak a 4 - 4, super tiebreak si es necesario)

Detalles sobre el formato de set:

Mujeres: mejor de tres sets, con super tiebreak a 10 puntos en caso de 6-6.

Hombres: mejor de cinco sets, con el mismo super tiebreak en el set decisivo

Cómo y dónde verlo: transmisión global

  • Estados Unidos: La cobertura incluye ESPN, ESPN2 y ABC, con todos los partidos disponibles en ESPN+

  • Europa — Reino Unido: Derechos exclusivos para Sky Sports y streaming vía NOW TV

  • España: Transmisión en Movistar Plus+, a través de canales como Movistar Deportes y #Vamos

  • Australia & Nueva Zelanda: Stan Sport (Australia) y TVNZ+ (Nueva Zelanda) ofrecen cobertura para sus respectivos mercados

  • Resto del mundo: En Europa continental: Eurosport, en África: SuperSport; en Oceanía: Nine/Stan Sport

También se puede ver online a través de VPN accediendo a servicios como ESPN+ o Sky según región.

