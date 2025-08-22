Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Lisandro Alzugaray
Lisandro Alzugaray selló la clasificación alba en Casa Blanca, ante Botafogo.GUSTAVO GUAMAN

Liga de Quito: ¿Cuándo será el cruce con Sao Paulo por Copa Libertadores?

El equipo de Tiago Nunes y el de Hernán Crespo protagonizarán una de las series más atractivas de esta edición

  • Redacción Expreso

Liga de Quito y Sao Paulo aseguraron su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en una llave que promete ser una de las más atractivas de esta fase del torneo.

(Le puede interesar: Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025)

La U logró su pase tras eliminar a Botafogo con un marcador global de 2-1, demostrando nuevamente su jerarquía copera al dejar fuera al último campeón del certamen. Los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes llegan con confianza y mantienen firme su objetivo de conquistar el título continental, como ya lo hicieron en 2008.

Sao Paulo
Jugadores de Sao Paulo festejan tras eliminar al Atlético Nacional en la tanda de penaltis.AFP

Por su parte, Sao Paulo también cumplió su objetivo al dejar en el camino a Atlético Nacional de Colombia, luego de una dramática definición por penales. Bajo la dirección de Hernán Crespo, el Tricolor Paulista buscará su cuarta Libertadores, tras los títulos conseguidos en 1992, 1993 y 2005.

Christian Cueva

Polémica en Emelec: directiva abre investigación por supuesta fiesta de jugadores

Leer más

Será el séptimo enfrentamiento oficial entre Liga de Quito y Sao Paulo en torneos organizados por la Conmebol. En la Copa Libertadores se verán las caras por cuarta ocasión, aunque será la primera vez que disputen un pase a semifinales.

RELACIONADAS

Fechas para los cuartos de final entre Liga de Quito y Sao Paulo

El partido de ida se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado entre el 16 y el 18 de septiembre, mientras que la vuelta está programada para una semana después, entre el 23 y el 25 de septiembre, en el estadio Morumbí de São Paulo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Denuncian en EE.UU. a José Serrano por corrupción, 'narco' y conspiración política

  2. PSG vs Angers: horario, alineaciones y dónde ver el partido por la Ligue 1 2025-26

  3. West Ham vs. Chelsea: horario, alineaciones y dónde ver EN VIVO | Premier League

  4. Dos iniciativas comunitarias sostenibles de Galápagos recibirán financiación

  5. María José Pinto llegó a Bogotá: se reunirá con Lula, Luis Arce y Gustavo Petro

LO MÁS VISTO

  1. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  2. Periodista es hallado sin vida en su domicilio: lo que se sabe hasta ahora

  3. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  4. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

  5. El Consejo de Participación habilita hasta a los peores

Te recomendamos