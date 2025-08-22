Liga de Quito: ¿Cuándo será el cruce con Sao Paulo por Copa Libertadores?

El equipo de Tiago Nunes y el de Hernán Crespo protagonizarán una de las series más atractivas de esta edición

Liga de Quito y Sao Paulo aseguraron su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en una llave que promete ser una de las más atractivas de esta fase del torneo.

La U logró su pase tras eliminar a Botafogo con un marcador global de 2-1, demostrando nuevamente su jerarquía copera al dejar fuera al último campeón del certamen. Los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes llegan con confianza y mantienen firme su objetivo de conquistar el título continental, como ya lo hicieron en 2008.

Jugadores de Sao Paulo festejan tras eliminar al Atlético Nacional en la tanda de penaltis. AFP

Por su parte, Sao Paulo también cumplió su objetivo al dejar en el camino a Atlético Nacional de Colombia, luego de una dramática definición por penales. Bajo la dirección de Hernán Crespo, el Tricolor Paulista buscará su cuarta Libertadores, tras los títulos conseguidos en 1992, 1993 y 2005.

Será el séptimo enfrentamiento oficial entre Liga de Quito y Sao Paulo en torneos organizados por la Conmebol. En la Copa Libertadores se verán las caras por cuarta ocasión, aunque será la primera vez que disputen un pase a semifinales.

Fechas para los cuartos de final entre Liga de Quito y Sao Paulo

El partido de ida se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado entre el 16 y el 18 de septiembre, mientras que la vuelta está programada para una semana después, entre el 23 y el 25 de septiembre, en el estadio Morumbí de São Paulo.

