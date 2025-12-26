Rituales de Año Nuevo 2026: el ciclo energético que definirá su suerte en Ecuador

Según la cábala, 2026 corresponde a un año uno, asociado al inicio de un nuevo ciclo, la toma de decisiones y proyectos

El año 2026 se presenta como un punto de partida en términos energéticos. Según especialistas en holística el nuevo calendario corresponde a un año uno, asociado al inicio de ciclos y a la toma de decisiones conscientes.

La numerología del año 2026

“La suma de 2026 da uno, y el uno siempre habla de comienzos. Es el año donde se vuelve a sembrar, pero ahora desde otro lugar”, explica Fernando Menchaca, especialista en lectura energética,

Este cambio, señala el experto, se refleja en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde el trabajo y el dinero hasta las relaciones personales y los proyectos individuales. A diferencia de 2025, un periodo marcado por cierres y procesos de transformación, 2026 plantea un escenario que exige acción y claridad.

“Es abundante, pero también muy activo. Lo que no se mueve, se estanca”, advierte.

La energía se renueva en el 2026

Menchaca sostiene que el nuevo año estará atravesado por una circulación constante de energías externas. “Es un año de estrellas, y eso significa que habrá muchas influencias externas: en casas, negocios, relaciones y estados emocionales”. Por ello, recalca la importancia de cuidar tanto la energía personal como la del hogar, especialmente en contextos de cambio como los que atraviesan muchas familias y emprendimientos en Ecuador.

“Este año no se trata solo de manifestar, sino de saber qué dejas entrar”, señala.

Entre los rituales recomendados para iniciar el ciclo está el llamado plato de abundancia, que se prepara la noche del 31 de diciembre. Incluye arroz, lentejas, romero, canela, anís estrella y diez hojas de laurel, número asociado al cierre y la protección. Menchaca sugiere mantenerlo activo durante el año y utilizarlo como un espacio simbólico para colocar intenciones ligadas a decisiones laborales, proyectos personales o entrevistas de trabajo.

“Cada vez que tengas una decisión importante, un proyecto o una entrevista, escribe tu intención y colócala ahí. Es una forma de ordenar lo que quieres construir”, explica. “La abundancia no llega sola, se trabaja”.

¿Cómo cerrar el año 2025?

Antes de dar paso a 2026, el especialista recomienda cerrar de forma consciente el ciclo anterior. Una limpieza básica consiste en barrer la casa de adentro hacia afuera mientras se visualiza la salida de conflictos y situaciones pendientes. Luego, abrir puertas y ventanas para permitir el ingreso de una nueva energía.

“No puedes iniciar un año uno cargando el peso de un año cinco”, afirma, en referencia a la energía de cambio que caracterizó a 2025. También aconseja poner atención a espacios como la recámara y el área de trabajo, donde se concentra gran parte de la carga personal.

El año en el que debes priorizarte

Finalmente, Menchaca resume el mensaje central del nuevo año como un llamado a la responsabilidad individual. “Es un año donde primero te eliges tú. No es para sacrificarte por otros ni para cargar problemas ajenos”.

Aprender a establecer límites y tomar decisiones desde la autonomía será clave durante 2026. “Si no construyes tu base en 2026, en 2027 no vas a tener nada sólido para compartir”, concluye.

