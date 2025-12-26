El Gobierno de Milei busca la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

Aunque proyecta 5% de crecimiento y 10% de inflación, la oposición advierte sobre riesgos en los recortes a ciencia y defensa

Fotografía cedida por el Senado de Argentina que muestra a parlamentarios asistiendo a una sesión este jueves, en Buenos Aires (Argentina).

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, busca este viernes, 26 de diciembre de 2025, la aprobación en el Senado del proyecto de Presupuesto 2026, que ya recibió el visto bueno general en la Cámara de Diputados, aunque con el rechazo a ciertas reducciones de gastos pretendidas por el Ejecutivo.

La sesión en el plano de la Cámara Alta se inició en horas del mediodía y el oficialismo confía en contar con los votos necesarios de sectores opositores en diálogo con el Gobierno para sacar adelante la iniciativa.

El proyecto de Presupuesto remitido por el Ejecutivo al Parlamento en septiembre pasado prevé para el año próximo un crecimiento del PIB del 5 % y una desaceleración de la inflación anual al 10,1 %.

"Las premisas para el Presupuesto 2026 son claras. Este Presupuesto se ha formulado con un escenario de estabilidad. Las estimaciones de la Oficina de Programación Económica dan un tipo de cambio de 1.423 pesos, una inflación del 10 % y un crecimiento económico del 5 %, una tasa increíble que es casi un milagro", sostuvo el senador oficialista Ezequiel Atauche al abrir el debate.

La iniciativa proyecta para 2026 un superávit fiscal primario del sector público nacional equivalente al 1,5 % del PIB, con un aumento del 20,6 % en el gasto público y un alza en los recursos del 20,8 %.

El pasado 18 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones en la votación en general, aunque en la votación punto por punto se rechazaron algunos aspectos del proyecto, como la eliminación de las leyes que ordenan mayores fondos para las personas con discapacidad y las universidades públicas.

La de este viernes es la primera sesión del Senado tras el cambio de composición de la Cámara Alta -de 72 sillas en total- a la luz del triunfo del oficialismo en los comicios legislativos de octubre pasado.

Oposición cuestiona recortes clave

La formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 21 senadores, pero espera sumar adhesiones de la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana (Pro) y partidos provinciales que le permitan alcanzar los apoyos necesarios para la aprobación del Presupuesto en la votación en general.

Sin embargo, persisten las dudas sobre si, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados, habrá rechazos en la votación punto por punto, ya que hay aspectos que generan malestar en la oposición, como la eliminación de compromisos mínimos de inversión pública en educación, ciencia y tecnología y del Fondo Nacional de la Defensa.

Otra duda se cierne sobre la posible incorporación de modificaciones al proyecto de ley, en cuyo caso la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados para un nuevo debate y esto antes de la medianoche del próximo 30 de diciembre, cuando expire el período de sesiones extraordinarias en el Congreso.

