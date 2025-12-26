Expreso
AMBULANCIA EN ACCIDENTE
Fotografía de archivo. Al menos diez muertos en choque entre dos autobuses de pasajeros en el sureño estado mexicano de Guerrero.EFE

Al menos diez muertos y 32 heridos por accidente de autobús en México

El siniestro en Zontecomatlán refleja un problema nacional de seguridad vial, a menudo por velocidad o fallas mecánicas

Al menos diez muertos y 32 heridos dejó un accidente de autobús en el estado mexicano de Veracruz (este) la tarde del miércoles, informaron autoridades locales este jueves, 25 de diciembre de 2025.

El vehículo se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, cuando viajaba desde Ciudad de México hacia el poblado de Chicontepec.

"Estaremos pendientes para poder dar a conocer a las personas que desafortunadamente perdieron la vida, teniendo hasta ahora un número de nueve adultos y un menor fallecidos", dijo en un comunicado el ayuntamiento de Zontecomatlán.

Segundo accidente masivo en semanas

Esa dependencia también difundió una lista de 32 personas heridas que viajaban en el autobús y los hospitales donde son atendidas.

Más temprano, Protección Civil de Veracruz había confirmado ocho personas fallecidas y 19 lesionados.

Los accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas.

A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán (oeste).

  Al menos diez muertos y 32 heridos por accidente de autobús en México

