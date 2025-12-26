Perú despliega más seguridad por ex primera ministra en embajada mexicana

La Policía de Perú reforzó la vigilancia en la embajada mexicana ante el riesgo de fuga de la ex primera ministra

Betssy Chávez, en acto oficial en la BNP; hoy, en el centro de una crisis diplomática.

La ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez, permanece en la embajada de México en Lima a la espera de que se le otorgue el salvoconducto que le permita salir del país. Así lo confirmó este viernes 26 de diciembre, Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ante el riesgo de una eventual fuga, la Policía Nacional del Perú dispuso un refuerzo de la seguridad en los alrededores de la sede diplomática, donde actualmente se mantiene un contingente de 25 agentes.

Arriola señaló que las fuerzas del orden manejan información que es evaluada de forma permanente, especialmente por la coincidencia del caso con las festividades de fin de año. “Hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario”, afirmó.

Alta afluencia turística posiciona a Santa Elena como destino clave en Navidad Leer más

Refuerzo policial ante posible intento de fuga

En declaraciones a un canal de televisión peruano, el jefe de la PNP indicó que se han movilizado aproximadamente 36 efectivos en distintos puntos estratégicos de Lima, con el objetivo de “cerrar cualquier posibilidad” de fuga de Chávez.

Precisó, además, que en la residencia diplomática mexicana se mantiene un “número considerable” de policías, que asciende a 25 agentes, como parte del operativo de vigilancia.

Condena y asilo diplomático generan tensión bilateral

Betssy Chávez, quien fue primera ministra del expresidente Pedro Castillo entre 2021 y 2022, fue sentenciada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de 2022. Sin embargo, días antes de la lectura de la sentencia, ingresó a la residencia del embajador de México en Lima, donde recibió asilo diplomático.

Este hecho derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, al considerar el Gobierno peruano que el asilo se otorgó pese a que Chávez enfrentaba un proceso judicial con sentencia firme.

Escenarios de fuga y límites legales de la Policía

Sobre los posibles mecanismos de evasión, Arriola explicó que una persona asilada podría intentar eludir la vigilancia mediante distintas estrategias, como abandonar la embajada en un vehículo con inmunidad diplomática y realizar un transbordo en algún punto de la ciudad.

El jefe policial precisó que, debido a dicha inmunidad, la Policía tiene prohibido detener o intervenir vehículos diplomáticos, salvo en casos de urgencia extrema relacionados con la vida o la salud de sus ocupantes.

Perú plantea revisar el asilo diplomático en la OEA

A raíz de este caso, el canciller de Perú, Hugo de Zela, expuso ante los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la necesidad de fortalecer los procedimientos del asilo diplomático, para evitar lo que calificó como una “evolución negativa” de esta figura jurídica.

Durante una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA, a inicios de este mes, el canciller aclaró que su intervención no estaba dirigida exclusivamente al caso de Chávez, aunque advirtió que este refleja un uso del asilo previsto en la Convención de Caracas de 1954 para beneficiar a personas que, según su criterio, no enfrentan persecución política en Estados democráticos.

Análisis del salvoconducto sigue abierto

El ministro reconoció que Perú aún enfrenta los efectos de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero subrayó que en el país “prevalecen las garantías del debido proceso” y, especialmente, el principio de no impunidad.

Asimismo, adelantó que el Gobierno evalúa elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano y convocó a los Estados miembros de la OEA a debatir y reforzar de manera conjunta los tratados sobre asilo.

Por su parte, el mandatario interino de Perú, José Jerí, señaló que su administración se tomará un tiempo indefinido para analizar el caso antes de conceder el salvoconducto que permitiría a Chávez viajar a México, tal como ocurrió anteriormente con la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!