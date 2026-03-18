Brigadas de salud gratuitas en Quito: conoce los barrios y fechas

Las brigadas móviles estarán en sectores como Guayllabamba, Caupicho, Cumbayá, Carcelén Alto, Turubamba y Guamaní

Desde este 18 de marzo de 2026, brigadas médicas móviles atienden gratis en distintos sectores de Quito. La jornada se extenderá hasta el 22 de marzo.

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El objetivo, según el Municipio, es acercar la atención a quienes, muchas veces, no logran llegar a un centro médico.

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Las unidades estarán en sectores como Guayllabamba, Caupicho, Cumbayá, Carcelén Alto, Turubamba y también Guamaní, instalándose en espacios comunitarios conocidos: casas barriales, mercados, parques y canchas. Lugares cotidianos que, por unos días, se convierten en puntos de diagnóstico y orientación en salud.

El 18 y 19 de marzo las brigadas atienden en Guayllabamba, en la Casa Somos, y en Caupicho 1, junto a la iglesia del sector.

En paralelo, Cumbayá tendrá atención desde el 18 hasta el 20 de marzo en el mercado central, uno de los puntos más concurridos de la parroquia.

A partir del 20 de marzo, el despliegue se mueve hacia el norte y el sur: Carcelén Alto recibirá a las brigadas en la Casa Somos, mientras que en Turubamba estarán en Terranova, en la casa barrial.

El 21 de marzo se suma Guamaní, con atención en el parque La Victoria Central, y ese mismo fin de semana, 21 y 22, vuelve Cumbayá, esta vez en el barrio Rojas, sector La Primavera.

Horarios de atención

En todos los puntos, la dinámica es la misma: atención de 08:00 a 15:00, sin costo, con servicios que van desde controles básicos hasta pruebas médicas y orientación personalizada. Hay un énfasis claro en prevención y en salud sexual y reproductiva, especialmente dirigida a mujeres.

De acuerdo con el Municipio, la semana pasada, estas mismas brigadas pasaron por sectores como Nueva Aurora, el parque Benito Juárez en San Juan, El Panecillo, Vista Hermosa en Calderón y Llano Chico. Se realizaron más de 400 atenciones preventivas, 273 pruebas de Papanicolaou y 168 pruebas de VIH, además de cientos de asesorías en salud sexual.

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Para muchos vecinos, la posibilidad de hacerse un chequeo sin salir de su barrio marca la diferencia. Y esa es la lógica de estas caravanas: que la salud sea parte de la vida diaria.

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