Sistema de recaudo para el transporte de Quito se estanca por falta de quórum

Solo 11 concejales permanecieron en la sala para tratar la normativa sobre el Sistema Integrado de Transporte Público

Imagen de archivo. La sesión del Concejo del 17 de marzo de 2026 no pudo concluir por falta de quórum.

La modernización del transporte público en Quito quedó, por ahora, en pausa. El tratamiento del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) no avanzó en el Concejo Metropolitano luego de que la sesión del 17 de marzo de 2026 se quedara sin quórum: apenas 11 concejales permanecieron en la sala.

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El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, lamentó lo ocurrido y advirtió sobre la urgencia del tema. Según explicó, el proyecto de ordenanza debía tratarse de inmediato.

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El concejal anunció que solicitará al alcalde, Pabel Muñoz, la convocatoria a una sesión extraordinaria, que finalmente fue fijada para la tarde de este 18 de marzo, con el objetivo de retomar el debate.

Trabajo a contrarreloj

La normativa debe estar aprobada antes del 1 de abril, incluso antes, por temas administrativos, señaló Garrido, para que el sistema pueda entrar en operación en la fecha prevista. Sin ordenanza, el SIR no podrá arrancar.

Este sistema es clave para el futuro del transporte en la ciudad. El SIR busca unificar los pagos en el Metro, Trolebús y Ecovía mediante tarjetas electrónicas, cuya entrega ya comenzó el pasado 9 de marzo.

La idea es que los usuarios puedan movilizarse con un solo medio de pago y realizar transbordos de forma más ágil.

Pero su alcance va más allá. El SIR es una pieza central del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que plantea una reorganización de rutas, la creación de nuevos recorridos y una gestión más eficiente del flujo de pasajeros.

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En términos prácticos, esto se traduciría en viajes más rápidos, mejor conexión entre sistemas y mayor control sobre la operación. Por ahora, sin embargo, todo depende de que el Concejo logre reunir con el quórum necesario para aprobar la normativa.

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