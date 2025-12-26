Alta afluencia turística posiciona a Santa Elena como destino clave en Navidad

Santa Elena recibió miles de turistas en Navidad y se alista para una mayor afluencia en el feriado de Año Nuevo

Las playas de la provincia de Santa Elena se ubicaron entre los destinos más visitados durante el feriado de Navidad, impulsadas por el desplazamiento masivo de turistas desde Guayaquil hacia la Costa. Solo el 24 de diciembre de 2025, se registraron más de 5 000 salidas de vehículos, lo que evidenció un flujo sostenido de viajeros hacia los principales balnearios peninsulares.

Tras este primer movimiento, el sector turístico centra ahora sus expectativas en el feriado del 1 y 2 de enero de 2026, que al extenderse por más días podría impulsar una mayor llegada de visitantes a la provincia.

Ocupación hotelera moderada durante Navidad

Durante las festividades navideñas, los balnearios de Santa Elena recibieron a cientos de visitantes; sin embargo, al tratarse de un feriado corto, el impacto fue moderado. Entre el 24 y el 25 de diciembre de 2025, la ocupación hotelera en la provincia alcanzó el 40 %, de acuerdo con estimaciones del sector turístico.

Balnearios como Salinas y Montañita se consolidaron nuevamente como los destinos con mayor demanda, gracias a su infraestructura hotelera, oferta gastronómica y actividades recreativas.

Expectativa por el feriado de Año Nuevo

Las proyecciones para el feriado de fin de año son más optimistas. Según la Cámara de Turismo de Santa Elena, la provincia podría recibir cerca de 400 000 visitantes durante el feriado largo de Año Nuevo.

“Estamos llenos y ni siquiera es 31 de diciembre”, afirmó Luis Tenempaguay, representante del gremio turístico provincial, en una declaración pública.

En la misma línea, el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, destacó que la organización de eventos y los planes de seguridad desplegados han incidido en el incremento de turistas que llegan al cantón.

Montañita es una de las playas más visitadas de Santa Elena, sobre todo para despedir el año. JOFFRE LINO

Tránsito vehicular confirma el aumento de visitantes

Las cifras de tránsito refuerzan esta tendencia. El 24 de diciembre de 2025 fue el día con mayor flujo vehicular por el peaje de la vía a la Costa, con un total de 5 546 automotores. En Navidad, el registro fue de 3 585 vehículos. En conjunto, entre ambos días se contabilizaron 9 131 vehículos con destino a los balnearios de la provincia.

El comportamiento del tránsito anticipa un cierre de año con alta presencia turística en Santa Elena, que se alista para una masiva despedida del 2025.

Celebraciones de fin de año junto al mar

Uno de los principales atractivos para recibir el Año Nuevo en la provincia será, nuevamente, el tradicional festival de luces y la quema de monigotes en la playa de Salinas, un espectáculo que se realiza desde hace más de dos décadas y que se ha convertido en un símbolo de la celebración peninsular.

En los últimos años, balnearios como Ayangue, Montañita y Olón han incorporado esta tradición, ampliando la oferta festiva y ratificando que Santa Elena se prepara para dar la bienvenida al 2026 con luz, color y una alta presencia de turistas.

