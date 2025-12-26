Creencias navideñas cristianas se mantienen vivas en La Península

En las comunas de la península de Santa Elena, tales como Sitio Nuevo, Libertador Bolívar, San Pedro y Sinchal, la Navidad no se limita a la entrega de obsequios o a encuentros familiares. Cada diciembre, la fe cristiana se expresa con fuerza a través de representaciones teatrales que, desde hace décadas, son organizadas y protagonizadas por los propios habitantes, convirtiéndose en un valioso patrimonio cultural y religioso transmitido de generación en generación.

Estas puestas en escena recrean pasajes centrales del cristianismo, como el nacimiento de Jesús en Belén y la adoración de los Reyes Magos al Niño Dios. Hombres, mujeres, jóvenes y niños asumen los distintos papeles y dan vida a escenas cargadas de devoción que congregan a comuneros y visitantes en plazas, calles y espacios comunitarios.

El gestor cultural Félix Lavayen explica que estas manifestaciones tienen sus raíces en la época de la conquista española, cuando se promovieron las celebraciones cristianas en el territorio. Sin embargo, señala que las representaciones teatrales como se conocen hoy comenzaron a consolidarse hace aproximadamente un siglo, adaptándose con el tiempo a la realidad y creatividad de las comunidades peninsulares.

La escenificación de la llegada de María y José a Belén

Uno de los momentos más esperados es la escenificación de la llegada de María y José a Belén, con María montada sobre un burro, seguida del nacimiento del Niño Jesús en el pesebre. “Lo hacen muy bien, como si fueran actores profesionales, pese a contar con pocos días de ensayo. Como les gusta hacerlo, cada escena les sale de manera natural y emotiva”, comenta Lavayen.

A estas escenas se suma la adoración de los Reyes Magos. En la tradición bíblica, los sabios de Oriente llegan montados en camellos; sin embargo, en Santa Elena, Baltasar, Gaspar y Melchor realizan su recorrido a caballo, una adaptación local que mantiene intacta la esencia del mensaje cristiano.

