Santiago Díaz llega a la Fiscalía General entre gritos de “violador”

El exasambleísta amplía su versión en el caso Caja Chica, mientras enfrenta un juicio por presunta violación a una menor

Santiago Díaz Asque, exasambleísta de la RC, a su llegada a la Fiscalía, este 18 de marzo de 2026. El 26 de este mes será juzgado por la violación a una niña.

El exasambleísta Santiago Díaz Asque llegó este miércoles 18 de marzo a la Fiscalía General del Estado, en Quito, en medio de gritos de “violador” por parte de un grupo de ciudadanos que lo esperaba en los exteriores.

Díaz fue trasladado desde la Cárcel 4 bajo un fuerte resguardo militar. El operativo incluyó un vehículo táctico blindado, uniformados con armas largas, chalecos antibalas y casco. El exlegislador descendió esposado y portando una carpeta con aproximadamente 200 páginas.

Santiago Díaz: “Yo trasladé dinero desde Venezuela por orden de Rafael Correa” Leer más

La diligencia tiene como objetivo ampliar su versión dentro del denominado caso Caja Chica, una investigación previa en la que la Fiscalía persigue un presunto esquema de financiamiento ilegal, que habría involucrado el ingreso de dinero desde Venezuela para campañas del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

Semanas antes, Díaz aseguró que trasladó recursos desde Venezuela por disposición del expresidente prófugo, Rafael Correa, en el contexto del proceso electoral del 2023.

RELACIONADAS El caso Caja Chica suena a estrategia electoral

Reacciones, protestas y pedidos de justicia

Una de las manifestantes contra Santiago Díaz. API

A su llegada, el exasambleísta fue recibido por un grupo de personas, en su mayoría mujeres, que exigían justicia y lo increpaban con consignas relacionadas con el proceso penal que enfrenta.

Allanamiento a la sede de correísmo desata denuncias de persecución y abuso de poder Leer más

Díaz está llamado a juicio como presunto autor del delito de violación contra una niña de 12 años, hecho denunciado en 2025 y por el cual permanece en prisión preventiva .

Según la defensa de la víctima, existen decenas de elementos de convicción, entre ellos testimonios y pericias, que sustentarían la acusación.

La abogada de la niña, María del Mar Gallegos, también reveló los detalles del caso. “Santiago Diaz Asque, le sube a su cuarto mientras tenía una llamada telefónica en ese momento cierra la puerta, la niña se encontraba adentro y él, utilizando su fuerza, coge de las manos a la niña le pone sobre la cama, le pone sobre la espalda y la empieza a violarla”.

RELACIONADAS Juicio contra Santiago Díaz por presunta violación a una menor de edad ya tiene fecha

La crudeza de las expresiones se dio en un contexto de protesta por los beneficios penitenciarios que habría recibido por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), institución del gobienro y encargada del sistema carcelario en el país. Entre estos beneficios consta el cumplimiento de la prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito, una especie de casa de seguridad utilizada principalmente para policías, así como permisos de salida.

Según un reportaje de Ecuavisa, Díaz pasaba jornadas completas en un centro de salud de Conocoto, donde se lo observaba sin esposas, caminando, almorzando y recibiendo visitas de familiares. Incluso se señaló que su cuñado era el director de ese establecimiento. Sobre estas situaciones, el SNAI no ha ofrecido explicaciones públicas hasta la fecha.

Diaz en medio del contexto político y judicial

El exlegislador es considerado un testigo clave dentro del caso Caja Chica, en el que la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y financiamiento irregular de campañas políticas .

RELACIONADAS MSP se pronuncia tras denuncias por traslados médicos de Santiago Díaz en prisión

Esta investigación ha tenido repercusiones políticas, incluyendo acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El fiscal Carlos Alarcón, que está en el concurso para ser Fiscal General del Estado, solicitó la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana. Y gracias a esta acción, el TCE inhabilitó al partido por nueve meses, coincidencialmente en medio del periodo electoral y la inscripción de candidaturas para las seccionales de 2027.

EXPRESO buscó al abogado de Diaz para conocer su versión sobre la acusaci´ón de violación, pero no respondió hasta la publicación.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!