Santiago Díaz: “Yo trasladé dinero desde Venezuela por orden de Rafael Correa”

Tras rendir su versión por el caso Caja Chica, Santiago Díaz dijo que "el país necesita un baño de verdad"

Santiago Díaz en su salida de la Fiscalía aprovechó para decir que es inocente de la violación a una menor y que trasladó dinero desde Venezuela a Ecuador.

El exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Santiago Díaz Asque rindió este 30 de enero de 2026 su versión en Fiscalía General del Estado en el marco del denominado caso Caja Chica, una investigación sobre el presunto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la RC en 2023.

“El país necesita un baño de verdad. Yo trasladé, por disposición del presidente Correa, dinero desde Venezuela a Ecuador”, declaró a su salida de la Fiscalía, en donde estuvo más de siete horas. Las escuetas declaraciones las dio mientras era escoltado por agentes penitenciarios que lo llevaban a un vehículo blindado.

"La vida mía y la de mi familia corren riesgo", además dijo ser inocente en otro caso. El único otro caso que tiene es por la presunta violación a una niña de 12 años.

Díaz, que fue gerente de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023, se encuentra actualmente en prisión preventiva por un proceso separado desde el año pasado, por la presunta violación de una menor.

La diligencia de este viernes se produjo dos días después de que la Fiscalía ejecutara allanamientos en las viviendas de figuras clave del correísmo, entre ellos la excandidata presidencial Luisa González y el asambleísta Patricio Chávez, en Quito; y en Guayaquil se realizó un allanamiento a suad manssur, exsuperintendente de Compañías, y secretaria de buró político de la RC. Ellos son investigados por una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

Reacciones y contradicciones

Minutos antes de que concluya la versión de Díaz, Gabriel Rivera, abogado de Patricio Chávez y otros implicados, afirmó que la información entregada por Díaz ante la Fiscalía no coincide con versiones previas. Según Rivera, Díaz habría dicho que trasladó dinero para financiar la campaña de 2023, pero existe una contradicción en fechas y montos con lo que han declarado su esposa, su chofer y él mismo. “La muerte cruzada se da el 17 de mayo y él dice haber traído el dinero entre el 23 y 24 de abril, entonces se les cae el caso”, señaló el jurista en declaraciones a la prensa.

El abogado defensor ha calificado el proceso como una “operación política desesperada del Gobierno Nacional, en donde están utilizando a un detenido” para intentar consolidar la acusación contra figuras del correísmo.

Por su parte, líderes del movimiento correísta, como Rafael Correa y Luisa González, han criticado duramente el testimonio de Díaz. Correa lo calificó de “shows baratos” y afirmó que su versión no aportó evidencia, cuestionando el uso de un procesado por violación en un proceso político, mientras González ha señalado que lo que se busca es afectarla políticamente.

La tesis de la Fiscalía

En la investigación del caso Caja Chica, la Fiscalía está analizando indicios que apuntan a un presunto ingreso ilegal en efectivo de dinero desde Venezuela para la campaña electoral del movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones de 2023, lo que podría constituir delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de activos.

Las diligencias de los últimos días, incluidos los allanamientos del 28 de enero, permitieron la incautación de teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB y documentos, que forman parte de los indicios analizados por el Ministerio Público.

