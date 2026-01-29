Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Rafael Correa en X
Rafael Correa critica a Marcela Aguiñaga por su postura en el caso ‘Caja Chica’, en medio de tensiones internas del correísmo.foto: Archivo

Correa arremete contra Marcela Aguiñaga por su postura ante el caso ‘Caja Chica’

El exmandatario cuestionó la “madurez política” de la prefecta del Guayas y la acusó de priorizar cálculos personales

Las diferencias internas en la Revolución Ciudadana volvieron a quedar expuestas. Este 29 de enero de 2026, el expresidente Rafael Correa lanzó una serie de críticas directas contra la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, luego de que ella se pronunciara sobre las declaraciones de Luisa González y el avance de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en el denominado caso ‘Caja Chica’.

El exmandatario utilizó su cuenta personal de X para cuestionar el enfoque político de Aguiñaga y marcar distancia con su postura frente a los allanamientos realizados en el marco de la investigación fiscal.

RELACIONADAS
LUISA GONZALES

Luisa González: ¿Qué buscaba la Fiscalía en la casa de la excandidata presidencial?

Leer más

Un mensaje cargado de reproches

En un extenso pronunciamiento, Rafael Correa expresó su decepción con la actuación de la prefecta y criticó lo que consideró una minimización de hechos graves. “Qué pena ver en lo que se ha convertido Marcela Aguiñaga”, escribió al inicio de su mensaje, marcando un tono severo.

El exjefe de Estado rechazó que se califique como simples debates políticos lo que, a su criterio, son procedimientos cuestionables. En su publicación señaló que, para Aguiñaga, “discusiones" son los brutales allanamientos por denuncias anónimas”, una afirmación que apuntó directamente a la actuación de las autoridades judiciales.

RELACIONADAS

Cuestionamientos al concepto de “madurez política”

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue la crítica a la noción de “madurez política” expuesta por la prefecta del Guayas. Correa sostuvo que esa postura ignora problemas estructurales del país y de la provincia.

Según el exmandatario, el verdadero trasfondo de la crisis nacional radica en “el poder en manos de una oligarquía brutal y la ausencia de un Estado de derecho”, una frase que refuerza su discurso histórico contra las élites económicas y políticas.

RELACIONADAS

Comparaciones dentro del correísmo

El mensaje también incluyó comparaciones directas con otros líderes afines a la Revolución Ciudadana. Correa invitó a contrastar la reacción de Aguiñaga con la de autoridades como Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Paola Pabón, prefecta de Pichincha, sugiriendo que sus respuestas ante la coyuntura fueron más firmes.

“Comparen la reacción de Aguiñaga con la de Aquiles Álvarez o la de Paola Pabón: eso lo dice todo”, escribió el exmandatario, dejando entrever fracturas internas en el movimiento político.

Acusaciones de cálculo político

En la parte más dura del pronunciamiento, Correa acusó a la prefecta de priorizar intereses personales por encima de principios. Afirmó que existe una “falta de estatura histórica y moral” y que su postura responde a “cálculos políticos”.

Incluso ironizó sobre la salida de Aguiñaga del entorno cercano del correísmo, al señalar: “¡Qué bien que se fue, porque NUNCA debió estar!”, una frase que intensificó el tono confrontacional del mensaje.

RELACIONADAS

Un cierre con respaldo político

El expresidente cerró su publicación reiterando su apoyo a los militantes afines a su línea política. “La historia será categórica en su veredicto”, afirmó, antes de expresar su respaldo a quienes considera víctimas de persecución política.

Con este pronunciamiento, Rafael Correa vuelve a marcar distancia con figuras que formaron parte de su proyecto político, en un contexto donde el avance del caso ‘Caja Chica’ sigue generando reacciones, tensiones y reposicionamientos dentro del correísmo y del escenario político nacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Noboa reconoce errores de forma en el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos

  2. Accidente en la vía a Daule provoca derrame químico en un canal del km 26

  3. Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian su segundo embarazo en su aniversario de bodas

  4. La aerolínea Air Canadá retomará la conexión con Quito

  5. Hora, fecha y dónde ver EN VIVO sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  2. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  3. Daniel Noboa vuelve a Ecuador desde Panamá antes de lo previsto por "una emergencia"

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 29 de enero de 2026

  5. Mario Godoy y Carlos Alarcón le salen muy caro al presidente

Te recomendamos