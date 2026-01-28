Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

La prefecta del Guayas también dijo que no es aliada del presidente Daniel Noboa y expresó tristeza por la RC

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, respondió este 28 de enero de 2026 a los señalamientos de Luisa González sobre la investigación fiscal del caso denominado "Caja Chica". Desde Panamá, la exlideresa de la Revolución Ciudadana aclaró que el Código de la Democracia asigna la responsabilidad del manejo de recursos electorales exclusivamente al candidato y al responsable económico, desmarcándose así de las cuentas de la campaña presidencial de 2023.

Contexto de la disputa

El pronunciamiento surge horas después de que la excandidata presidencial Luisa González cuestionara públicamente por qué la Fiscalía no incluyó a Aguiñaga en los allanamientos realizados esta madrugada. El operativo investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con fondos extranjeros. Aguiñaga calificó las declaraciones de su excompañera de partido como un intento de "pasar la pelota" ante una responsabilidad legal que está delimitada en la normativa vigente.

Luisa González cuestionó que no allanaran a Marcela Aguiñaga Leer más

Aguiñaga sustentó su defensa en los estatutos electorales y en la cronología de su gestión.

La funcionaria detalló que renunció de forma irrevocable a la presidencia del movimiento el 18 de octubre de 2023, apenas tres días después de la segunda vuelta electoral.

Según explicó en su intervención digital, la rendición de cuentas de la campaña se presentó ante los organismos de control cuando ella ya no ejercía funciones directivas.

"No firmé, no revisé y no avalé esas cuentas porque no era mi función", sentenció, enfatizando que no formó parte del buró de campaña que gestionó los recursos investigados ahora por el Ministerio Público.

Ruptura en la Revolución Ciudadana

La prefecta del Guayas aprovechó la coyuntura para evidenciar la fractura ideológica y operativa dentro de la organización política que fundó. Criticó que el movimiento haya adoptado una postura de "estás conmigo o eres mi enemigo", señalando que la estructura actual parece decidida a expulsar a quienes mantienen un criterio propio.

Sobre su relación con el Ejecutivo, Aguiñaga rechazó las etiquetas de "aliada" del presidente Daniel Noboa. Definió su relación con el Gobierno Central como una "madurez política" necesaria para la ejecución de obra pública en la provincia del Guayas, gestión para la cual se encuentra actualmente buscando recursos ante la CAF en Panamá.

Aguiñaga concluyó poniéndose a disposición de la Fiscalía y los órganos electorales para cualquier requerimiento de información, aunque reiteró desconocer las motivaciones jurídicas de fondo que impulsaron los recientes operativos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!