Luisa González cuestionó que no allanaran a Marcela Aguiñaga

La madrugada del 28 de enero, la Fiscalía General del Estado ejecutó un operativo por el Caso Caja Chica, investigación que gira en torno a un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Este caso se centra en la supuesta recepción de recursos provenientes del gobierno de Nicolas Maduro para financiar la campaña presidencial de la candidata por la Revolución Ciudadana (RC), Luisa Gonzalez en 2023.

Como parte del procedimiento, se realizaron allanamientos en distintos domicilios vinculados a las ocho personas investigadas, entre ellas el de la excandidata presidencial González, quien posteriormente realizó declaró en rueda de prensa transmitida por RC, "que no han recibido ni un centavo de Venezuela ni de carteles", además aseguró que cuando preguntó a los agentes las razones del allanamiento, le dijeron que "era reservado", destacando que luego vió el motivo por las redes sociales de la Fiscalía.

Señalamiento de Luisa González a la expresidenta de la RC, Marcela Aguiñaga

Luisa González señaló que el operativo de la Fiscalía no incluyó a Marcela Aguiñaga, quien en el periodo 2021-2023 presidió el movimiento liderado por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y tuvo un rol central en la organización política durante el año en que se presume que ingresaron fondos ilícitos desde el extranjero, González cuestionó: "¿Me allanan por ser candidata o por ser presidenta del partido? porque si yo era candidata, yo no manejaba el financiamiento del partido... En ese momento, la presidenta del partido era Marcela Aguiñaga. ¿Han iniciado algún proceso contra Marcela Aguiñaga?"

Marcela Aguiñaga y su relación con la Revolución Ciudadana

Marcela Aguiñaga, mencionada por González, tiene una trayectoria política de más de dos décadas. Fue asambleísta, ministra de Ambiente y posteriormente presidenta de la Revolución Ciudadana, convirtiéndose en la primera persona en ocupar ese cargo dentro del movimiento, ocupando el cargo por tres años y tras la derrota electoral de González frente a Daniel Noboa en la segunda vuelta presidencial de 2023, Aguiñaga dejó la presidencia del movimiento pero continuó ocupando el cargo de prefecta del Guayas que tomó el 24 de mayo de dicho año.

La salida de Aguiñaga de la Revolución Ciudadana este año también estuvo marcada por tensiones internas, pues se produjo un distanciamiento con el expresidente Rafael Correa, líder histórico del movimiento, luego de que Aguiñaga mantuviera una reunión con Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi y dirigente indígena.

Este encuentro fue interpretado como un gesto político que no contó con el respaldo de Correa, lo que derivó en un impase que debilitó su relación con el movimiento. Posteriormente, Aguiñaga anunció la creación de una nueva organización política de centro-izquierda, con lo que aspira a la reelección en la prefectura del Guayas. Aunque evitó revelar el nombre de su partido, aseguró que ya dispone de casillero electoral y que su salida de la Revolución Ciudadana responde al cierre de un ciclo tras 18 años de militancia.