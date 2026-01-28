Luisa González: ¿Qué buscaba la Fiscalía en la casa de la excandidata presidencial?

La Fiscalía habla de unpresunto lavado de activos y financiamiento irregular de la campaña de 2023

Luisa González dio una rueda de prensa después del allanamiento, en donde estuvo acompañada de sus compañeros de partido, este 28 de enero de 2026.

La Fiscalía General del Estado, dirigida por Carlos Alarcón, ejecutó durante la madrugada del 28 de enero de 2026 cuatro allanamientos simultáneos en Quito y Guayaquil, entre ellos la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial por Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

Las diligencias también se realizaron en la casa de Suad Manssur, exsuperintendente de Compañías, así como en la oficina y domicilio del asambleísta correísta Patricio Chávez. Según la Fiscalía, el objetivo era recoger indicios relacionados con un presunto ingreso de dinero ilícito al país para financiar la campaña presidencial de 2023.

De acuerdo con información oficial, la denuncia que dio origen a la indagación previa fue presentada el 12 de enero por una fuente de identidad reservada y, en apenas 16 días, se ejecutó el operativo. La Fiscalía sostiene que se presume el ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela, aunque el caso permanece bajo reserva por encontrarse en etapa preliminar.

Incautación de dispositivos y documentos

Durante el allanamiento en la vivienda de Luisa González, los agentes incautaron 31 dispositivos de almacenamiento USB, tres teléfonos celulares, una computadora, un iPad y agendas personales.

En el caso del asambleísta Patricio Chávez, se levantaron como indicios tres tablets, cuatro celulares, cinco laptops, una caja fuerte, tres comprobantes bancarios con registros de montos que oscilan entre 13 y 250 dólares, además de una libreta y cinco tarjetas SIM.

Estos son los dispositivos que Criminalística, de la Policía, incautó en casa de Luisa González. Cortesía

En Guayaquil, en el domicilio de Suad Manssur, la Policía incautó teléfonos celulares, una cámara fotográfica y agendas. El operativo contó con la participación de William Villarroel Trujillo, director general de Investigaciones de la Policía Nacional.

La reacción de Luisa González

Tras el allanamiento, Luisa González cuestionó públicamente la actuación de la Fiscalía y aseguró que no fue informada de las razones concretas de la diligencia. “Nadie me informa por qué me están allanando”, afirmó.

La excandidata presidencial denunció además que es víctima de persecución política y se quejó de que los agentes que participaron en el operativo le impidieron tomar fotografías, bajo el argumento de que se trata de un caso reservado. Para González, esta restricción refuerza la falta de transparencia del procedimiento y evidencia, según dijo, un uso político del sistema judicial.

Mientras la Fiscalía sostiene que las diligencias buscan esclarecer un posible esquema de lavado de activos, desde el correísmo insisten en que se trata de un nuevo episodio de hostigamiento judicial contra figuras de la oposición. Por ahora, el proceso continúa en indagación previa y no se han formulado cargos.

