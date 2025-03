Augusto Verduga dio cuentas por el cargo de defensor público

La primera autoridad de la Defensoría Pública fue otro cargo sobre el que Augusto Verduga, exconsejero ciudadano, debía dar cuentas al correísmo.

El 26 de junio de 2024, a las 20:46, el entonces consejero recibió los mensajes de Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías y amiga desde la juventud del expresidente Rafael Correa. “¿Sabes qué pasó con el Defensor del Pueblo? ¿Pudiste hablar?”, preguntó Manssur, pero se refería a la sesión extraordinaria N.° 32, en donde los consejeros Andrés Fantoni, Mishelle Calvache, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas votaron a favor de nombrar a Ricardo Morales Vela como defensor público general.

En unas conversaciones más antiguas, con alias ‘Ají con mote’, que para la Fiscalía es el expresidente prófugo, Augusto Verduga reveló su intención de él mismo redactar la impugnación contra Daniel Frías, el mejor puntuado para el concurso de la Defensoría Pública. Finalmente, Frías renunció para la sesión del 26 de junio de 2024. La disputa estaba entre Jorge Ballesteros y Ricardo Morales.

“Hola Suad, acabo de llegar (...) Están ahora sesionando. Estoy pasando migración”, respondió Verduga.

Efectivamente, la noche del 26 de junio de 2024 el consejero regresaba de Caracas, en el vuelo 213 de Copa, según sus movimientos migratorios. Él solicitó licencia al CPCCS, pues había estado los tres últimos días en una reunión con el buró político de Correa.

“¿Sabes algo de la votación?”, consultó Manssur. “Aún no vota. Hoy AA (Andrés Arauz) habló con JV (Johanna Verdezoto) para que vote en abstención. Habrá que ver si cumple. Necesitan cuatro votos para que se apruebe esa moción de designar a (Ricardo) Morales. Principalizaron para esta sesión al suplente Albán Molestina”, explicó.

En ese pleno, el consejero Gonzalo Albán actuó en remplazo de Verduga, que acababa de llegar al país; y las consejeras Nicole Bonifaz y Yadira Saltos estuvieron ausentes. “Abad Molestina votó en abstención; es un voto decente. En cambio, Verdezoto votó a favor”, reportó Verduga. A lo que Manssur dijo. “Ya sabemos cómo es ella”.

Finalmente, Augusto dijo que enviará un audio con su análisis sobre la designación de Ricardo Morales, quien había hecho una parte de su carrera con el gobierno de Correa, más concretamente con la gente del exministro José Serrano. Él explicó que esa lectura de los acontecimientos la haría a través de la aplicación Wire, en la que Verduga usaba el seudónimo de ‘Mónica Ertl’ y Manssur el de ‘Yayita’, según la Fiscalía.

En esa aplicación hay otros chats que también dejan ver que Manssur tenía un rol de asistente de Correa. Así queda de manifiesto, por ejemplo, en un chat entre el expresidente y Verduga.

Este último le escribió: “Presidente, Suad me convocó para la reunión del buró. Estuve en la sala de espera (virtual) desde las 06:00, pero no me dieron paso. Esta es la ayuda memoria que había preparado”.

En otros chat con ‘Yayita’, Verduga escribió: “Suad, estoy desde hace una hora acá. A qué hora crees que traten este asunto. Me había organizado para salir de mi casa a las 7 am”. A lo que ella contestó que Andrés debía permitirle el ingreso.

Suad Manssur, en su posesión como superintendente de Compañías, en 2011. Cortesía

Rol. La Defensoría Pública es una de las instituciones que nominan ternas para el Consejo de la Judicatura que estará hasta 2031.

Una amistad de décadas

Este Diario buscó a Suad Manssur para conocer las razones de su interés en la Defensoría Pública. Ella en 2011 fue la primera de la terna de Rafael Correa para la Superintendencia de Compañías. Entonces, los consejeros que hacían mayoría eran Marcela Miranda, Tatiana Ordeñana, Mónica Vanegas y Fernando Cedeño, actual asambleísta de la Revolución Ciudadana.

En el juicio del caso Sobornos, Manssur fue testigo de Correa. Dijo que mientras era funcionaria entregó 300 dólares para un fondo de solidaridad que era manejado por Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa.

