Luisa González confirma que Augusto Verduga era precandidato del correísmo

La candidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, aceptó este 24 de marzo de 2025 que mantuvo una reunión con Augusto Verduga, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como se señala en los chats del exconsejero que investiga la Fiscalía General del Estado en el caso Ligados.

Durante una entrevista en Teleamazonas, la aspirante se refirió a los chats que le mencionó el candidato - presidente, Daniel Noboa, en el debate presidencial. En el careo, el mandatario le dijo que ella era mencionada con el mote de "rana René".

"Rana, pero jamás el cartel de los sapos", le respondió González la noche del domingo, pero este lunes aseguró que no lo hizo para reconocer que tiene ese nominativo. "Le cogí y le dije eso, no aceptando que yo sea ninguna rana René ni demás", aseguró.

¿Por qué González dijo reconocer el mote de 'rana René´'?

Según González, emitió esa expresión por los "ataques constantes de chats que nadie ha verificado que sean reales. Yo no los he visto, pero también hay muchas dudas, no hay rigurosidad, no hay cadena de custodia, que, al parecer, se ha roto. Pero yo dije que no me falte al respeto", mencionó.

Enseguida, la rival de Noboa en la segunda vuelta aceptó que se reunió con Verduga y que el exvocal procesado era uno de los precandidatos del correísmo, como él lo mencionó en los chats indagados.

¿De qué hablaron González y Verduga, según Luisa?

"Jamás he conversado con Augusto Verduga sobre temas del Consejo de Participación. Una vez nos sentamos a conversar y fue por un tema cuando éramos precandidatos a la Presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Él me pidió conversar para decirme que si salía yo, él iba a apoyarme y que lo apoyara a él si era el candidato. Le dije, como presidenta del movimiento, apoyaré al candidato que sea porque también estaba (como cuadro) Paola Pabón, Gustavo Jalkh", aseguró.

González también comentó que, de ganar las elecciones del próximo 13 de abril, mantendrá el Consejo de Participación, pese a los cuestionamientos en la selección de autoridades.

"Lo fortalecería, pondría más mecanismos de control para más transparencia en el proceso de selección", manifestó la candidata correísta.

Augusto Verduga, entonces vocal del Cpccs. Foto: Archivo RENé FRAGA/ EXPRESO

Este es el primer pronunciamiento que hizo la aspirante que respalda Rafael Correa, luego del debate con Noboa. El presidente también cumplió una agenda similar este lunes con entrevistas en una radio, en el segundo día de la campaña electoral antes del balotaje.

