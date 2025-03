Luisa González o Daniel Noboa ¿Quién ganó el debate presidencial?

Con un debate marcado por los ataques y por los libretos aprendidos, es difícil dar por ganador a uno de los candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, tres expertos se han arriesgado a un análisis y estas son sus respuestas.

Luisa González ganó porque con sus ataques desestabilizó al contrincante

La politóloga y excandidata a la Prefectura de Pichincha por Avanza, Koya Shugulí, considera que Luisa fue la ganadora. “Para lo que espera el pueblo ecuatoriano, lamentablemente tenemos una cultura política que está repleta de odio y descalificaciones, que no se maneja con altura, que no está interesada en presentar propuestas, sino quién tiene la frase más lapidaria, quién puede hacer más daño… En ese escenario, yo creo que con ese papel ganó Luisa”.

Shugul´í dice que a Noboa se lo vio inseguro, sin poder mirar a la cámara, nervioso, sin aplomo y lejos de un papel de Presidente. “Los ataques de Luisa sí lograron influir y ella logró mantenerse muy aplomada. Además planteó nuevos temas como los problemas de las empresas de Noboa, como el transporte de cocaína en cajas de banano. Y dejó instalado ese tema y eso es muy bueno para ella. Los temas que sacó Noboa, lo de Ronny Aleaga, ya son cosas que se sabían”.

Las presuntas relaciones de las empresas de la familia de Noboa con el Estado es otro de los temas que Luisa presentó, así como el tema de la deuda del SRI de las empresas de la familia del Presidente. “Sí hubo propuestas de lado y lado, pero a Luisa se le creía, por su actitud segura. Ella logró algo muy importante, que es desvincularse de Correa, que se sepa que atrás no está Correa".

En cambio, entre los grandes errores de Noboa, Shugulí dijo que fue el ofrecer bonos por cualquier cosa. “Es un tipo de estrategias peligrosas, pero también demuestra desesperación”.

Finalmente, su conclusión es: “La gran ganadora es Luisa González y el gran perdedor es el pueblo ecuatoriano, no pudimos percibir muchas propuestas”.

Daniel Noboa ganó porque presentó propuestas

El politólogo y docente universitario, Andrés Ortiz Lemos, considera que Noboa ganó el debate, porque “pudo presentar algunas propuestas de trabajo y criterios”. El docente señala que en el ámbito de la educación ofreció becas para que los jóvenes puedan estudiar inglés y “en el ámbito económico propuso darles subsidios a jóvenes emprendedores, personas que están iniciando negocios y madres solteras. Eso es muy interesante”.

Ortiz Lemos también destaca que en el ámbito de la seguridad, Noboa logró presentar una propuesta. “Noboa propuso acuerdos de cooperación países como Estados Unidos y Canadá contra el crimen transnacional, que es algo muy importante porque es un tipo de crimen que nace fuera de nuestras fronteras. Pero Luisa no pudo presentar algo concreto pues se dedicó a atacar”. Sobre el IESS, Noboa explicó que su plan es aumentar la afiliación de más jóvenes para sostener el sistema de pensiones y seguridad social.

“En general vimos a una Luisa enfocada en tratar de desprestigiar al Presidente, de burlarse, llegó a perder el control. Algunos políticos y aliados a Luisa González han tratado de decir que ella hizo un mejor desempeño, pero lo que vimos es una candidata fuera de sí”

También destacó que la propuesta de Luisa sobre la migración venezolana es “un discurso xenófobo en contra de las personas que han tenido que salir del violento régimen de Nicolás Maduro, que recibió dinero Rafael Correa. Es un discurso de la derecha más rancia, que los venezolanos han subido la seguridad y ella misma dijo que ella va a usar las mismas estrategias de Trump”.

Solo hubo perdedores: el pueblo ecuatoriano

Alarcón agregó que “ni siquiera hay algo positivo que rescatar. Hubo ataques en todos los ejes con cosas que no tenían nada que ver”, aseveró.

Uno de los momentos más álgidos fue cuando González increpó al presidente candidato: "Mira, Daniel, y mírame a la cara. No, no tienes la capacidad. No te permito que me faltes el respeto, porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres. Desde tu hija, tu exesposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero."

Esto luego de que Noboa hablara sobre los chats del caso Ligados, y apuntara que existe una intención de tomarse las instituciones del Estado como el Consejo de la Judicatura y la Superintendencia de Bancos por parte del partido de González. Además de insistir en el nombre con el que supuestamente se referían a ella: “la Rana René”.

