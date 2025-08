Arroceros se autoconvocan para tomar medidas por el precio del arroz

Un grupo de arroceros se ha autoconvocado para tomar decisiones urgentes por el bajo precio que, según ellos, están recibiendo por la saca de arroz. Aseguran que por la saca de 220 libras les están pagando, en ciertas piladoras, entre 26 y 27 dólares, cuando el precio mínimo de sustentación es de entre 34 y 36 dólares, dependiendo de si el grano es corto o largo.

El coordinador de la Defensa de los Agricultores, José Luis García, indicó que la reunión de los arroceros será este domingo 3 de agosto de 2025, en Babahoyo, en la avenida Universitaria, frente al colegio Padre Marcos Benetazzo.

En la asamblea se tomará la decisión de qué medidas adoptar, ya que aseguran que el 22 de julio de 2025 enviaron una carta al ministro de Agricultura, Danilo Palacios, en la que exponen que no están recibiendo el precio justo por su producto y solicitan su intervención como autoridad. Incluso, enviaron una copia a la entonces gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, firmada por alrededor de 25 dirigentes agrícolas.

Piden que el presidente actúe

En la carta, los agricultores, identificados como dirigentes de Daule, Samborondón, Salitre, Santa Lucía, Palestina y Nobol, plantean 10 puntos principales.

Los agricultores aspiran no solo a que las autoridades los escuchen, sino que actúen y que no todo quede en promesas, "muchos agricultores tienen que pagar deudas y por los bajos precios que les están pagando algunas piladoras no les va a alcanzar el dinero para honrar el financiamiento que recibieron. Esperamos también que el presidente Daniel Noboa se entere de los problemas que estamos pasando y ordene que las autoridades trabajen por una verdadera solución".

Los 10 puntos que piden los arroceros

Respetar el precio de sustentación para la producción de arroz Paddy de 200 libras.

Que la calificación del producto se realice mediante la tabla oficial de calificación.

Implementar de manera efectiva el Decreto 596 del 11 de abril de 2025, que faculta al Ministerio de Agricultura para la compra de arroz y el establecimiento de una reserva estratégica de 55.000 toneladas de Paddy o arroz pilado, tal como ofreció el Gobierno.

Regular los precios de los insumos agrícolas.

Salvaguardar la producción arrocera del Ecuador, dado que existen excedentes en las cosechas anuales.

Impulsar la búsqueda de nichos de mercado para aumentar las exportaciones.

Invertir en el INIAP para el desarrollo de semillas competitivas a nivel nacional e internacional.

Invertir en nuevas infraestructuras para centros de acopio que permitan comprar el excedente anual y formar una reserva estratégica.

Revisar con exactitud los beneficiarios de las subvenciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Establecer una hoja de ruta de trabajo semanal para mejorar los procesos productivos y comerciales.

