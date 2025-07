Cristina Reyes: "Peor que estar sola es estar acompañada de alguien que no te valora"

La política y ex reina se mantiene sola tras su divorcio

Aunque el divorcio de Cristina Reyes con el empresario quiteño Patrick Mittaz se dio en julio de 2024, fue recién a finales de ese año cuando la noticia salió a la luz.

Desde la separación, no se le ha conocido nueva pareja. Su soltería ha sido blanco de comentarios en redes sociales, pero ella, lejos de quedarse callada, ha lanzado frases que dejan ver su postura firme y clara: “Peor que estar sola es estar acompañada de alguien que no te valora… La soledad no es castigo, es preparación para algo inmenso. Estoy feliz y bien, gracias a Dios”.

(Te invitamos a leer: Rueda y Garzón se imaginan en otro universo: lejos del arte, pero con mucho humor)

Cristina y Patrick se comprometieron el 26 de agosto de 2021, justo el día en que ella celebraba su cumpleaños. Un año después, sellaron su amor en una ceremonia en Manta que reunió a personalidades y seres queridos.

No le interesa exponer su vida privada

Eduardo Andrade y Danilo Carrera: Sus outfits en Miss Universo Ecuador Leer más

Pero el “felices para siempre” duró poco más de dos años. Nunca quiso hablar de los motivos del divorcio. Fiel a su estilo, la exreina de belleza y política mantuvo el tema bajo llave. ¿La razón? No le interesa exponer su vida privada.

Mientras tanto, su agenda sigue llena. El sábado 26 de julio fue parte del jurado del Miss Universo Ecuador y, luego ya estaba en Lima, Perú, cumpliendo compromisos.

Por ahora sin nuevos romances… Algo que ha dejado claro, es que no necesita a nadie para brillar.

Una ex soberana

Fue reina de Guayaquil en el 2000. Estudió leyes en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y obtuvo un máster en Acción Política por la Universidad Francisco de Vitoria en España. Fue conductora de programas en TC, RTS y Telerama. Su primera aparición como reportera en la TV fue en el programa Ventana a la calle.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!