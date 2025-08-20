IESS pide a jubilados y afiliados actualizar datos: guía para hacerlo en línea
El IESS recuerda a afiliados, jubilados y beneficiarios la importancia de actualizar datos para acceder a trámites virtuales
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que los afiliados, jubilados y beneficiarios deben mantener sus datos personales al día. Este proceso, vigente desde el 18 de agosto de 2025, facilita el acceso a trámites digitales y mejora la atención ciudadana.
La entidad aclaró mediante un comunicado compartido en sus redes sociales que la actualización de información no afecta el pago de pensiones ni la cobertura en salud.
Cómo actualizar datos en el IESS paso a paso
El trámite está disponible en la página oficial www.iess.gob.ec. Estos son los pasos:
- Ingresar al portal y seleccionar “Turnos para atención ciudadana”
- Generar un turno en línea, eligiendo agencia y trámite
- Ingresar número de cédula, correo electrónico y celular
- Acudir al Centro de Atención Ciudadana (CAU) 10 minutos antes de la cita, portando la cédula.
- Si no puede asistir, cancelar el turno con al menos 24 horas de anticipación en el mismo portal.
Quienes ya hayan actualizado sus datos de forma presencial y tengan un correo electrónico vigente registrado, podrán hacerlo completamente en línea, sin necesidad de acudir físicamente.
Importancia de mantener datos actualizados en el IESS
El IESS recalcó que este procedimiento es continuo y obligatorio. Mantener la información al día, asegura el instituto, garantiza un acceso ágil a trámites virtuales, servicios médicos y beneficios institucionales.
#IESSteComunica que la actualización de datos personales es un proceso continuo que deben realizar los asegurados para facilitar el acceso a trámites virtuales.— IESS (@IESSec) August 18, 2025
Este proceso no afecta al pago de pensiones ni servicios de salud.
