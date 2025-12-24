Expreso
Ecu 911
Vista del edificio del ECU 911 en Portoviejo, captada el 10 de octubre de 2013.Foto: Flickr

Más de 5.800 cámaras del ECU 911 vigilarán el feriado de Navidad

El feriado de Navidad contará con vigilancia reforzada del ECU 911 a escala nacional

Para el feriado de Navidad, que inicia este jueves 25 de diciembre de 2025, el sistema nacional de emergencias ECU 911 mantendrá operativas más de 5.800 cámaras de videovigilancia a escala nacional. El dispositivo forma parte del plan de prevención y respuesta ante emergencias previsto para los días de mayor movilidad en el país.

El monitoreo se complementa con 3.100 servidores públicos y personal de instituciones de primera respuesta, quienes cumplirán turnos 24/7, de manera coordinada e ininterrumpida, durante todo el feriado.

Vigilancia en puntos estratégicos del país

El operativo incluye el control permanente del perfil costanero, donde se han activado 99 dispositivos de videovigilancia. A ello se suman 118 cámaras instaladas en terminales terrestres y 45 equipos en aeropuertos, con el objetivo de supervisar el flujo de pasajeros y prevenir incidentes.

Además, el sistema dispone de 178 puntos del Sistema de Alerta Temprana (SAT), orientados a la detección y aviso oportuno de posibles amenazas naturales o situaciones de riesgo durante el periodo festivo.

Coordinación interinstitucional y prevención ciudadana

Las acciones de monitoreo y atención de emergencias se ejecutan de forma articulada con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Comisión de Tránsito del Ecuador, entre otras entidades de control, socorro y seguridad.

De manera complementaria, la central nacional de emergencias difundirá información actualizada sobre el estado de las vías, alertas y recomendaciones de prevención a través de su página web institucional y redes sociales oficiales, con el fin de orientar a la ciudadanía y reducir riesgos durante el feriado de Navidad.

