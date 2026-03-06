Eduardo Carmigniani | La pareja de la infamia

Causó revuelo esta semana, en la chismografía más que nada del mundo abogadil, un tuit de Martín Pallares en el que, refiriéndose a la oscura oficina de inteligencia que dirige la campaña en contra de Diario EXPRESO, decía que los verdaderos cerebros tras de ella “no son los funcionarios limitaditos que hay en esa oficina sino un simpático abogado guayaquileño con muchos vínculos sociales y empresariales”. Ardió no solo Twitter (disculpen, pero no me acostumbro a decirle ‘X’). Las conjeturas vía llamadas o mensajes de texto iban y venían sin cesar.

Alguien le pidió a Grok -el programa de inteligencia artificial de Twitter- que dedujera la identidad del abogado de marras. Su respuesta fue que no podía inferir con precisión sin especular. Pero que con más información o pistas, quizá podría aclarar el tema. Salió entonces un trol con la ocurrencia de que se trataría de alguien que “fue abogado en el caso Sinohydro”, queriendo desviar la atención hacia mí, como si no fuese público y notorio que estoy en la antípoda de la campaña en contra de EXPRESO.

Acto seguido Grok cometió uno de sus frecuentes errores, en los que suelen caer algunos despistados o ingenuos. “Esa pista clave coincide plenamente con Eduardo Carmigniani Valencia: abogado guayaquileño, simpático y con amplios vínculos sociales/empresariales, quien representó a Sinohydro en las negociaciones del contrato y está procesado como cómplice en el caso”. (Agradezco aquello de que soy simpático, más allá de las innumerables burlas en mi entorno familiar y social).

Pero obviedad es que no soy yo quien orquesta la campaña contra EXPRESO, con lo que pudiera concluir aburridamente esta nota. Mas para ponerle salsa al tema e incentivar la chismografía, voy a proporcionar una de esas pistas que pedía Grok, diciendo que un hijo del susodicho abogado -sin ser funcionario del gobierno pero sí muy amigo de la oficina oscura- fue uno de los personajes que presionó al Diario pidiendo mi cabeza, y hasta sugiriendo que con eso podía “recuperar” clientes. Hasta ahí, por ahora, la minuta sobre esa parejita.