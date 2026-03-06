Matriculación vehicular en Ecuador: cómo saber si tienes multas y cuánto debes pagar

Para los usuarios están disponibles tres mecanismos de consulta sobre valores relacionados con las multas antes de matricular

La revisión se cumple en diversos centros técnicos del país como requisito para la matrículación vehicular anual obligatoria.

Antes de cumplir con el trámite de la matriculación vehicular en todo el país, es necesario constatar si el usuario tiene o no multas pendientes de pago. Para ello existen tres mecanismos de verificación que incluyen desde el sitio oficial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) hasta la página del Servicio de Rentas Internas (SRI).

¿Cómo verificar desde el portal de la ANT?

Hay que tomar en cuenta que, actualmente, los servicios de la ANT están limitados. Esto se debe a los hallazgos del denominado caso Jaque, en el que se investiga una supuesta red de corrupción que incluía la entrega irregular de licencias. Como parte de este proceso, las instalaciones de la ANT fueron allanadas.

Sin embargo, la entidad anunció que el próximo 9 de marzo activará de forma controlada el sistema AXIS 4.0, lo que permitirá restablecer cerca del 80 % de los trámites que permanecen suspendidos desde finales de enero.

Para saber si existen multas registradas en la ANT es necesario ingresar al portal de la entidad: www.ant.gob.ec. Después hay que buscar la opción “Consulta de citaciones”.

Luego se puede elegir si la búsqueda se realizará con la placa del vehículo o con el número de cédula del propietario. Finalmente, se debe hacer clic en consultar. Así, el sistema mostrará todas las infracciones registradas, incluyendo la fecha, el motivo y el valor de la multa.

Multas registradas por los municipios

En cantones como Quito y Guayaquil, las agencias encargadas de la gestión del tránsito y la matriculación también cuentan con opciones para consultar las multas pendientes de pago. Esto se puede hacer desde los sitios web de:

Agencia Metropolitana de Tránsito (Quito)

Autoridad de Tránsito Municipal (Guayaquil)

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)

Sobre el Servicio de Rentas Internas

Finalmente, otra opción es el portal del Servicio de Rentas Internas, donde es posible revisar los valores que se deben cancelar para matricular el vehículo. Esta información se puede consultar con tres datos:

Número de placa Chasis RAMV del vehículo

